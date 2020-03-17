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Toyota Fransa’daki üretimine ara verdi!

Toyota Avrupa, Fransa'nın kuzeyinde yer alan Valenciennes'teki fabrikasında üretime çarşamba gününden itibaren ara verecek.

Sozcu.com.tr
14:30 -
Haberler Otomotiv
Toyota Fransa’daki üretimine ara verdi!

Japon otomotiv devinin Fransa’daki tesisi ülkenin kuzeyinde Valenciennes’te bulunuyor. Toyota bu fabrikada Yaris modelinin üretimini gerçekleştiriyor. Jado Dynamics verilerine göre Yaris markanın Avrupa’daki en çok satan otomobili.

Markadan gelen açıklama tesisin “belirsiz bir süre” boyunca kapalı kalacağı yönünde. Renault ve PSA Grubu Fransa’da yer alan tesislerinde üretime ara verdiğini belirtmişti. Valenciennes’teki fabrika markanın yeni bir B-SUV modelini de üretimine ev sahipliği yapacak.

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Toyota bu tesise ek olarak Portekiz Ovar’da bulunan Caetano fabrikasındaki üretimi de iki hafta boyunca durdurduğunu belirtti. Ancak markanın Avrupa’daki diğer lokasyonlardaki tesislerinde, Çek Cumhuriyeti’nde ve İngiltere’de üretimi devam edecek.

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