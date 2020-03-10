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Trafik kurallarına uyarak ‘otomobil’ kazanabilirsiniz!

Yandex Navigasyon ve Toyota, güvenli sürüş kurallarına odaklanan bir sosyal sorumluluk kampanyasında iş birliği yapıyor. Kampanyada, güvenli sürüş kurallarına dikkat eden, trafik kurallarını ihlal etmeyen katılımcılar, birincilik ödülü olan Yeni Toyota Corolla Hatchback kazanma şansı elde edecek.

Sozcu.com.tr
14:49 -
Haberler Otomotiv
Trafik kurallarına uyarak ‘otomobil’ kazanabilirsiniz!

Sürücülere daha güvenli sürüş alışkanlığı kazandırmak amacıyla yapılan iş birliği kapsamında 6 Mart'ta başlayan ve kullanıcıların Yandex Navigasyon üzerinden katılım sağlayabildiği güvenli sürüş projesi, 15 Mayıs'a kadar devam edecek.

Projeye katılım şu şekilde gerçekleşiyor: Uygulamayı açtığınızda projeyle alakalı bilgilendirme karşınıza çıkıyor. Katılımcıların, sürüş boyunca hız limitlerini aşmaması, başka bir mobil uygulamaya geçmemesi ya da uygulamayı arka plan moduna almaması gerekiyor. Kullanıcılar bu kriterler doğrultusunda en az 15 dakikalık sürüş yaparak ve 1 kilometre yol katederek çekilişe 1 kez katılım hakkı elde ediyor. Kullanıcıların 1 günde kampanyaya en çok 3 katılım hakkı bulunuyor.

Toyota Corolla HB

Yandex Navigasyon ve Toyota'nın iş birliğinde düzenlenen proje sayesinde kullanıcılar, bir yandan büyük ödül çekilişinin heyecanını yaşarken, bir yandan da güvenli sürüş kriterlerini yerine getirecek. Bir şanslı kullanıcı Toyota Corolla Hatchback'i kazanırken, tüm katılımcılar güvenli sürüş kriterlerini deneyimlemiş olacak.

otomobil trafik Yandex
Son güncelleme: 14:50 10.03.2020
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