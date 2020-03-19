Turist kalmadı kiralama durdu!

Sınırların kapatılması, uçuşların durmasıyla birlikte Avrupa'da ülkeler arası farklılıklar olmasına rağmen günlük araç kiralama (rent a car) sektörü ortalama yüzde 20 ila 60 arasında düşmüş durumda. Yani otomotiv devlerinin Avrupa'da tüm fabrikaları kapatılmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi günlük kiralama sektöründe yaşanan büyük daralma. Kiralama yapılmadığı için yeni araç talebi de olmuyor.

TÜRKİYE'DE NE OLUYOR

Günlük kiralama sektörü için Türkiye’deki durum da benzer yönde ilerliyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, günlük kiralama işinin Türkiye’de durmadığını ama önemli düşüş yaşandığını belirterek, “Geçen haftaya göre özellikle havalimanlarında yüzde 50’lere varan iş kaybı var. Şehir ofislerinde ise henüz bu oranda büyük düşme yok” yorumunu yaptı. Ekici, geçen haftaya göre sektörün iş hacminde %15’in üzerinde bir daralma yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Ancak her geçen gün aşağıya doğru ineceği ortada. İş belki durma noktasına gelmez ama salgın hızına bağlı iyi olmayacağı da ortada.”

YARISI EVDEN ÇALIŞIYOR

Şu an önemli işlerinin çalışanlarına, arkadaşlarına sahip çıkmak olduğunu kaydeden Ekici, “Bu doğrultuda bu haftadan itibaren kiralama şirketlerinde çalışanların yüzde 50’sinden fazlası evden çalışmaya başladı. Önümüzdeki haftadan itibaren bu yüzde artacaktır. Ofislerde ve showroomlarda çalışan sayısını azalttık. Riskli grup evden çalışıyor” dedi.