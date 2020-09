Türkiye Ralli Şampiyonası başladı!

Citroen C3 R5 ile yarışan Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibi her iki yarışta da ilk sırada yer alarak şampiyonaya hızlı bir giriş yapmış oldu.

Toksport WRT takımı adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz her iki yarışı da ikinci olarak tamamlarken, üçüncülükleri de Skoda Fabia R5 ile yarışan BC Vision Motorsport ekibi Burak Çukurova-Burak Akçay elde etti. Bu yıl kurulan Adus Motorsport da her iki yarışı takımlar birincisi olarak tamamladı ve takımlar şampiyonasında önemli bir avantaj elde etti.

Ulusal klasmanda sınıflarda da büyük çekişme yaşandı. Ford Fiesta R2T ile yarışan Castrol Ford Team Türkiye‘den Emre Hasbay-Candaş Uzun ekibi Şampiyonanın her iki yarışında da Sınıf 4, İki Çeker ve Genç Sürücüler klasmanlarında zafere ulaşırken, her iki yarışın Sınıf 5 birincisi Renault Clio RS Rally 5 ile Toksport WRT adına yarışan Yiğit Timur-Ufuk Uluocak ekibi oldu. Sınıf N'de ilk yarışın galibi Adus Motorsport adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Dağhan Ünlüdoğan-Aras Dinçer, ikinci yarışın galibi ise GP Garage My Team adına Mitsubishi Lancer EVO IX ile yarışan Mustafa Çakal-Özgür Akdağ ekibi oldu. Mert Gür-Ege Can Ünlü Ford Fiesta ST ile ilk günü Sınıf 3 birincisi olarak tamamlarken, Ünlü aynı zamanda en genç co-pilot ödülünün sahibi oldu.