Türkiye’nin corona döneminde en çok satan otomobilleri

2020 yılıyla birlikte Çin’de ortaya çıkıp tüm dünyaya hızlı bir biçime yayılan corona virüsünün etkisi sadece sosyal yaşantımızda olmuyor. Özellikle ekonomik hareketlilik açısından çoğu ülkeyi ve sektörleri zor duruma sokan salgının etkisi Türkiye’de görülüyor.

Salgın ile mücadelenin en yoğun olduğu nisan ayında Avrupa’nın birçok ülkesinde otomotiv satışlarında ciddi miktarlarda gerilemeler yaşandı. İngiltere’de en son 1946 yılının nisan ayında yaşanan otomotiv satış adedi görüldü ve pazar yüzde 97 daraldı. Salgının Avrupa’daki merkezi olan İtalya’da ise pazar yüzde 98 gerilerken Fransa’da da durum yüzde 89 olarak açıklandı.

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Türkiye’de ise pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 geriledi ve 25 bin adede yakın otomotiv satışı gerçekleşti. Peki bu satış adetlerine baktığımızda en çok satan modeller hangileri oldu?

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2020 NİSAN AYI EN ÇOK SATAN MODELLER

FIAT EGEA 2075 ADET

RENAULT CLIO 1985 ADET

PEUGEOT 3008 1882 ADET

VOLKSWAGEN PASSAT 1081 ADET

FORD FOCUS 875 ADET

CITROEN C5 AIRCROSS 703 ADET

RENAULT MEGANE 677 ADET

CITROEN C3 604 ADET

CITROEN C3 AIRCROSS 503 ADET

HYUNDAI TUCSON 395 ADET