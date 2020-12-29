Ethem Sancak TOGG’dan ayrıldı

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Sancak ayrıca TOGG Yönetim Kurulu üyeliğine de devam ediyordu. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2019 yılına ait genel kurul toplantısında Ethem Sancak’ın istifası sonrasında yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir’in yönetim kurulu başkanlığına gelmesine oybirliği ile karar verildi.

TOGG’un web sayfasında da Ethem Sancak’ın yerine Bülent Denkdemir’in yer aldığı görüldü.

TOGG’un yönetim yapısında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu yürütüyor. Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunurken, kurulda Kamilhan Süleyman Yazıcı, Bülent Denkdemir, İnan Kıraç, Okan Baş, İzzet Serhat Demir, Osman Yılmaz, Ahmet Nazif Zorlu ve Bekir Cem Köksal üye olarak yer alıyor.