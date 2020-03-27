Volkswagen üretime ara verme süresini uzattı!

Reuters’ın haberine göre Volkswagen, Almanya’daki üretimin Corona virüsü yüzünden 4 gün daha uzatarak 9 Nisan tarihine kadar devam ettirmeyeceğini açıkladı. Markanın üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Dr. Andreas Tostmann yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımızın sağlığı bizim için en önemli şey. Lojistik ve üretim süreçlerinin tekrar başlaması için onlara güvenli bir ortam sunduğumuzdan emin olmak istiyoruz.” dedi.

Andreas Tostmann Çin’deki durum hakkında da açıklamalarda bulundu. Tostmann, “Çin’deki ortak üretim tesisimizde hayat normale dönüyor, üretim tekrar başladı. Pazarında en kısa zamanda normale döneceği görünüyor. Bu tarihe kadar Çin’deki çalışanlarımızın hiçbirinde Corona virüsüne yakalanan olmadı.”