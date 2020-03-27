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Volkswagen üretime ara verme süresini uzattı!

Volkswagen Almanya'daki üretimine önceden 5 Nisan tarihinde başlayacağını duyurmuştu. Ancak markadan gelen açıklamaya göre bu süreç 4 gün daha uzatılarak 9 Nisan olarak güncellendi.

12:18 -
Haberler Otomotiv
Volkswagen üretime ara verme süresini uzattı!

Reuters’ın haberine göre Volkswagen, Almanya’daki üretimin Corona virüsü yüzünden 4 gün daha uzatarak 9 Nisan tarihine kadar devam ettirmeyeceğini açıkladı. Markanın üretimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Dr. Andreas Tostmann yaptığı açıklamada, “Çalışanlarımızın sağlığı bizim için en önemli şey. Lojistik ve üretim süreçlerinin tekrar başlaması için onlara güvenli bir ortam sunduğumuzdan emin olmak istiyoruz.” dedi.

Volkswagen Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas Tostmann

Andreas Tostmann Çin’deki durum hakkında da açıklamalarda bulundu. Tostmann, “Çin’deki ortak üretim tesisimizde hayat normale dönüyor, üretim tekrar başladı. Pazarında en kısa zamanda normale döneceği görünüyor. Bu tarihe kadar Çin’deki çalışanlarımızın hiçbirinde Corona virüsüne yakalanan olmadı.”

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