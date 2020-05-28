Yeni 5 Serisi’nin gölgesinde kaldı… İşte yeni 6 Serisi GT!

BMW 6 Serisi Gran Turismo kapsamlı tasarım ve teknolojik değişimlerle yenilendi. Yenilenen dış tasarımıyla Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, beş kapılı karoserini sportif görünümü ile şekillendiriyor. İç mekanda kullanılan yüksek kaliteli malzemelerle şık bir ambiyans yaratılırken, Modern motor teknolojisiyle daha verimli bir sürüşe olanak sağlanıyor.

Yeniden tasarlanan ön ve arka tamponlar, modelin güçlü spor otomobil imajını artırırken, yeni nesil yekpare Böbrek Izgara ile de modelin dinamik karakterine atıfta bulunuyor.

BMW 6 Serisi Gran Turismo'da 12,3 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve yeni gösterge paneli grubu standart olarak yer alırken, orta konsoldaki kontroller ise parlak siyah renkte sunuluyor. Yeniden düzenlenen çok fonksiyonlu düğmelere sahip deri spor direksiyon simidi ve genişletilmiş özelliklere sahip dört bölgeli otomatik klima kontrolü, Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo'yla standart donanım olarak geliyor.

Yeni BMW 6 Serisi Gran Turismo, yarı otonom sürüş özelliğine de sahip. Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı, Aktif Navigasyon, şehir içi fren fonksiyonu ve özelliklerini de içerirken, standart olarak sunulan Sürüş Asistanı'yla gelen Şerit Terk Uyarısı, şerit içinde tutma fonksiyonunu da barındırıyor. İlave olarak, Stop & Go fonksiyonlu Aktif Hız Sabitleyici de artık adaptif mesafe kontrolü özelliğini sunuyor.