Yeni BMW 4 Serisi ne zaman çıkacak?

Önceki versiyona göre daha keskin çizgilere sahip olan yeni 4 Serisi Türkiye’de ekim ayından itibaren showroom'larda ve kasım ayında da yollarda olacak. Otomobil ilk etapta sadece 420i versiyon yani 1.6 litrelik 170 beygir güç üreten motorla satışa sunulacak.

Otomobilin tasarımını incelediğinizde ise markanın imzası niteliğinde olan böbreklerin ön kısmı domine ettiğini fark ediyorsunuz. Ancak böbreklerin tam ortasında kalan plaka bence en olmaması gereken yerde olmuş…

Farları, stopları ve otomobilin arka kısmını incelediğinizde ise 8 Serisi’nden ciddi izler görüyorsunuz. Ancak 4 Serisi’nin arka tasarımı gerçekten oldukça şık olmuş.

Tasarım konusunda yeni 4’e yan profilden baktığınızda silüetin bir önceki jenerasyonla neredeyse aynı olduğunu da fark edeceksiniz.

Yeni BMW 4 Serisi Coupé’nin ağırlık merkezi 21 mm daha aşağıda olarak ayarlanmış. Bu sayede otomobilin iyi olan yol tutuşu daha da ileri bir noktaya ulaşmış. Yeni BMW 3 Serisi Sedan’dan 23 milimetre daha geniş olarak tasarlanan Yeni BMW 4 Serisi Coupé, hafifletilen gövde ve şasi yapısıyla 50:50 ağırlık dengesi elde ediyor.

Yeni BMW 4 Serisi Coupé, sürücü odaklı kokpitiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 10.25 inç'lik bilgi-eğlence ekranının yanında, tamamen dijital 12.3 inçlik gösterge paneli de modelde kullanılan en son teknolojilere ışık tutuyor. Sportif görünümünü M Sport tasarım seçeneğiyle en üst seviyeye çıkaracak Yeni BMW 4 Serisi Coupé'de, M Sport'a özgü tasarımlı Deri Direksiyon ve M Sport Koltuklar göz alıcı bir iç tasarım yaratacak.

Yeni 4 Serisi Coupé, BMW'nin en gelişmiş donanımlarıyla yollarla buluşacak. Yeni BMW 4 Serisi Coupé'de standart olarak sunulan Sürüş Asistanı, otomatik park özellikli Park Asistanı ve Geri Sürüş Asistanı sistemlerine ek olarak; en modern multimedya teknolojisine sahip BMW Live Cockpit Professional, 16 hoparlörlü Harman Kardon Ses Sistemi, kablosuz şarj fonksiyonuna sahip Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini içeren Akıllı Telefon Arayüzü BMW tutkunları için öne çıkan donanımlar olacak.