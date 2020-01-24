Yeni Corsa ne zaman çıkacak?

1982 yılından bu yana üretilen ve tüm nesilleriyle bugüne kadar dünya çapında 14 milyon adet satan, ülkemizde ise son 20 yılda 216 binin üzerinde satış rakamına ulaşan Opel Corsa, tamamen yenilenmiş dış görünüşü ve yep yeni sürüş dinamiklerine sahip olan 6. nesiliyle Türkiye’de de mart ayında satışa sunulacak.

Yediden yetmişe geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Corsa tamamen yenilenen altıncı neslinde de, gelişmiş güvenlik özellikleri ve 10'' Multimedya Sistemi gibi segmentinde öncü özelliklerle iddiasını ortaya koyuyor. Ayrıca Yeni Opel Corsa sektörde B-HB segmentinde ilk defa sunulan ve daha önceden markanın Insignia ve Astra modellerinde görmeye alışık olduğumuz LED Matrix Farları bu segmentte de müşterileri ile buluşturuyor.