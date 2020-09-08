Yeni Dacia modelleri ne zaman çıkacak?

Dacia'nın sunduğu ürünler, bugün her zamankinden daha çok tüketicinin beklentileri ile örtüşüyor. Artan ‘'Bireysel mobilite'' ihtiyacı, uzun vadeli bir yaklaşımı doğurdu. Bu yaklaşımın merkezinde yer alan otomobil, uzun vadeli ve mantıklı bir yatırım tercihi olarak öne çıkıyor. İşte bu yüzden, müşteriler, daha iyi ve daha erişilebilir bir ürün talep ediyor.

Son 15 yılda otomotiv endüstrisindeki yerini sağlamlaştıran marka, modernize edilen yeni 2 modeliyle birlikte farklı bir boyuta geçmeye hazırlanıyor.

Yeni Sandero, daha güçlü bir karakter ve sağlamlığa vurgu yapan tasarımıyla yola çıkmaya hazırlanıyor. Otomobil, bir önceki nesle göre daha eğimli ön camı ve alçak tavanı ile daha akıcı bir görünüme sahip. Yerden yüksekliği artmasına rağmen Yeni Sandero, daha geniş kanallar ve tekerlek yapısı sayesinde daha alçak izlenimi veriyor.

Yeni Sandero Stepway ise, Dacia ürün gamının çok yönlü modeli olarak öne çıkıyor. Yeni Sandero Stepway, SUV DNA'sı vurgulanan ve macerayı çağrıştıran tasarımı ile Yeni Sandero'dan farklılaşıyor. Daha belirgin hatlara sahip kaput, ızgara altındaki krom Stepway logosu sis farlarının üzerindeki eğimli yapı, modeli fark edilir kılıyor.

Tamamen yeniden tasarlanan Yeni Logan'ın silueti daha dinamik ve akıcı, ayrıca bir önceki nesle göre biraz daha uzun. Otomobilin dinamik çizgisine; akıcı tavan çizgisi ve yüzeyi daraltılmış yan camlar katkıda bulunuyor. Y formundaki farlar, gövdenin hatlarıyla uyumlu jantlar, daha şık tasarıma sahip kapı kolu gibi ayrıntılar Yeni Sandero ile benzerlik taşıyor.