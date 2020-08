Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer kaç para?

Vito Tourer, 2020 itibarıyla yenilenmiş tasarımı, arttırılan donanımları, güvenlik teknolojileri, yakıt tüketimi düşürülen motor seçenekleri ve “Her Açıdan Güzel” sloganıyla Türkiye'de satılmaya başlandı. Alman markanın İspanya’da ürettiği modeli olan Vito, Yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM 654, performansı ve yakıt ekonomisini bir arada sunuyor.

Yeni Mercedes-Benz Vito Tourer daha konforlu bir sürüş sunarken, DISTRONIC ve Aktif Fren Yardımcısı gibi sürüş yardımcıları güvenliğe katkı sağlıyor. Mevcut duruma göre bir ileri seviyeye taşınan iç mekân sürüş konforunu desteklerken; aracın tasarımını daha modern bir seviyeye getiriyor.

Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, “Türkiye'de son 5 yıldır 9 kişilik araç sınıfı lideri olduğumuz Mercedes-Benz Vito Tourer modelimizi yenileyerek 2020 yılında da bu alandaki iddiamızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin yolcu taşımacılığı alanındaki faaliyetlerimizde müşterilerimize her zaman en kaliteli ürünleri, en uygun ödeme seçenekleriyle sunduk. Vito ile de 1997 yılından bugüne kadar 37.033 adedi aşkın araç satışı gerçekleştirdik ve her neslinde sunulan güvenlik donanımlarını arttırdık. Yeni Vito'da da bu geleneği sürdürerek güvenlik ve sürüş yardım sistemi sayısını 10 adetten 12 adede çıkarıyoruz.” dedi.

HANGİ MOTOR SEÇENEKLERİ MEVCUT?

Yenilenmeyle birlikte tüm arkadan itişli Mercedes-Benz Vito versiyonları, verimlilik ve emisyon açısından optimize edilmiş, tamamen Mercedes-Benz teknolojisi ile üretilen, OM 654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizel motorla sunuluyor. Üç farklı güç versiyonu ile sunulan motor, giriş seviyesinde 136 HP (100 kW) güç ve 330 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,6- 5,8 lt/100 km, CO 2 emisyonu karma 173-154 gr/km) değerine sahip Vito 114 CDI olarak adlandırılıyor. Bir üst seviyede 163 HP (120 kW) güç ve 380 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO 2 emisyonu karma 169-156 gr/km) değerine sahip Vito 116 CDI var. En üstte ise 190 HP (140 kW) güç ve 440 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO 2 emisyonu karma 169-154 gr/km) değerine sahip Vito 119 CDI bulunuyor

Buna ilave olarak, yeni nesil ile birlikte önden çekiş seçeneğine sahip OM 622 DE kodlu 4 silindirli 1.8 litrelik turbo dizel motor ile 136 HP (100 kW) güç sunuluyor.

Tüm arkadan itişli Vito versiyonlarında 9G-TRONIC otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip tork konvertörlü otomatik şanzıman, 7G-TRONIC'in yerini alıyor.

Vito Tourer Dynamic Select sayesinde sürüş modlarıya da sürücüye destek oluyor. Konfor ve spor sürüş modları olan araç bu seçenekler sayesinde sürüş karakterinize göre ayarlanabiliyor. Ayrıca otomatik şanzımanı manuel mod ile kendiniz de kontrol edebiliyorsunuz.