Yeni Opel Insignia tanıtıldı

Yeni Insignia güncellenen tasarımıyla hemen fark ediliyor. Yeni IntelliLux LED Pixel farlar, her bir farda 84 LED hücresi barındırıyor. Farlar, çok daha hassas ve hızlı tepki vererek sürücüsüne optimum bir görüş sunarken, karşıdan gelen veya önde ilerleyen trafikteki diğer sürücülerin gözlerini kamaştırmıyor.

Alman markasının amiral gemisi, yeni geliştirilen, ekstra verimli benzinli ve dizel motorlarla donatılıyor. Ayrıca yeni düşük sürtünmeli şanzımanlar yakıt tüketimini daha da azaltırken sürüş konforuna katkı sağlıyor. Tam boy aktif havalandırma perdelerine sahip ön panjur yeni Insignia'nın aerodinamik verimliliğini daha da iyileştiriyor. Öncüsü ile karşılaştırıldığında, yakıt tüketimi yüzde 18'e kadar daha düşerken, CO2 emisyonları yaklaşık 109 gr/km seviyesinde gerçekleşiyor.

Yeni Insignia'da sunulan dizel motor bir önceki versiyona göre 50 kg daha hafif. Yeni nesil benzinli 2,0 litre hacimli motor ise 230 hp güç üretiyor. Bu motor aynı zamanda silindir kapatma özelliğine sahip ilk Opel güç ünitesi olmasıyla dikkat çekiyor.

Otomobil teknolojik olarak bulunduğu zamanın özelliklerini de taşıyor. Yandan yaklaşan otomobil konusunda sürücüyü uyaran radar tabanlı arka çapraz trafik uyarısı ile birlikte sistem sürüş güvenliğini daha da artırıyor. Otomatik acil durum fren sistemi, yaya algılama özelliğine sahip önden çarpışma uyarı sistemi ve dijital geri görüş kamerası gibi çok sayıda yardımcı sistem yeni Insignia'nın ürün gamını tamamlıyor.

Yeni Insignia beş donanım seviyesinde satışa sunuluyor. Edition donanımına 490.900 TL'den sahip olunabiliyor. Elegance donanımına 531.400TL'den, Ultimate donanımına ise 562.900TL'den sahip olunabiliyor. Yeni Insignia'nın sportif karakterli sürücülere hitap eden Exclusive donanım seviyesi 573.900TL'den satışa sunuluyor. Ailenin en iddialı ve en sportif üyesi GSi versiyonuna ise 999.400TL'den sahip olunabiliyor.