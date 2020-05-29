1 Haziran’dan itibaren eczanelerin açılış ve kapanış saatleri belirlendi

İstanbul Eczacı Odası, normalleşme süreci ile birlikte İstanbul’daki eczanelerin açılık ve kapanış saatlerini duyurdu.

Buna göre 1 Haziran’dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri eczanelerin açılış ve kapanış saatleri şöyle olacak:

Değerli Meslektaşlarımız;

Covid-19 pandemisi normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul’da eczane açılış-kapanış saatleri hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacaktır.

Önemle bilgilerinize sunarız.

30-31 MAYIS’TA ECZANELERİN ÇALIŞMA DÜZENİ NASIL OLACAK?



“30 Mayıs – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında İstanbul’daki eczanelerimizin çalışma düzeni, Yönetim Kurulumuz ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki şekilde planlanmıştır.” açıklaması yapılırken, nöbetçi eczane sayısının da artırılacağı duyuruldu:

30 Mayıs 2020 Cumartesi günü mevcut nöbetçi eczane sayısı 3 kat arttırılarak nöbet sistemi ile hizmet verilecektir. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 18:00’e kadar çalışacaktır.

31 Mayıs 2020 Pazar günü mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir.