ATM’lerdeki corona riski! Para çekerken nelere dikkat etmeli?

Uzmanlar, corona virüsünden korunmanın en önemli yolunun el hijyeni olduğunu sık sık vurguluyor. Ancak ATM’ler birçok kişinin temas etmesi bakımından oldukça riskli yerlerden biri. Bu nedenle para çekerken dikkatli olmak ve önlem almak hayati bir etki yaratıyor.

“ATM’LER ÇOK RİSKLİ”

“Corona virüsü salgını olduğu bu günlerde ATM'ler el teması gerektirdiği için çok riskli alanlardır.” uyarısını yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, ATM’den para çekmeden önce ve çektikten sonra nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı:

PARA ÇEKMEDEN ÖNCE HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

ATM’lere ağız ve burun bölgesini örten maske takılarak ve eller sabunla yıkanarak gidilmeli. Sabun ile yıkama yapılamadığı zamanlarda ise yüzde 70 alkol bazlı el dezenfektanı ile ATM'ye temastan önce eller temizlenmeli.

PARA ÇEKTİKTEN SONRA NE YAPMALI?

Para çekim işlemi bittikten, para cüzdana konulduktan sonra da el dezenfektanı ile aynı şekilde eller temizlenmeli. El dezenfektanı yok ise ATM temas öncesi eldiven giyilmeli, para cüzdana konduktan sonra eldiven çıkarılarak çöp kutusuna atılmalıdır.

Dr. Alp Sirman uyardı: Hangi yüzeyde ne kadar yaşıyor? Yeni yapılan bir araştırmaya göre COVID-19 hastalığına neden olan corona virüsü havada 3 saate, bakır yüzeyde 4 saate, karton yüzeyde 24 saate kadar etkisini sürdüyor. Plastik veya paslanmaz çelik yüzeyde ise 2-3 gün kadar hastalık yapıcı etkisini sürdürmekte.

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KOLONYALI MENDİLLER VE JELLER ETKİLİ Mİ?

Peki ATM’ler gibi riskli yerlerle temas edildiğinde kolonyalı mendiller ve jeller coronadan korunmada etkili mi? Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın, konu ile ilgili önemli uyarılar yaptı:

*Alkollü mendillerin içerdiği alkol yüzde 60’ın altında ise virüslere karşı hiçbir etkisi olmamaktadır. Alkolün antiviral etkisi yüzde 60-90 oranlarında ortaya çıkmaktadır. Yüzde 50’nin altında alkolün mikroorganizmalar üzerindeki etkisi belirgin olarak düşmektedir. Bu nedenle kullandığımız kolonya ve alkollü ürünlerde içeriğindeki alkolün yüzde 60-90 arasında olmasına özen gösterilmelidir.

*El yıkama sonrası süreceğimiz jeller bariyer etkisi yapar ama jellerin nemlendirici etkisi olmadığı için ellerde ciddi kuruluğa neden olabilmektedir. Bunun dışında corona virüsü gibi dirençli virüslerde öldürücü bir etkisi yoktur.

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