Bağışıklık sisteminiz sizi hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı savunmak için çalışır. Güçlü bir bağışıklık sistemi; çalışan farklı organlar, hücreler ve proteinlerden oluşur. Şimdi, bağışıklık sistemi hakkında bilinmesi gerekenlere birlikte bir göz atalım. Bağışıklık sistemi çökmesi ne anlama gelir? İşte cevapları…

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Bağışıklık sistemi vücudun enfeksiyonlara karşı savunmasıdır. Bağışıklık (immun) sistemi mikroplara saldırır ve bizi sağlıklı tutmamıza yardımcı olur.

Birçok hücre ve organ vücudu korumak için birlikte çalışır. Lökositler olarak da adlandırılan beyaz kan hücreleri, bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar.

Fagositler adı verilen bazı beyaz kan hücresi tipleri, istilacı organizmaları çevreler, yutar ve onları etkili bir şekilde yiyerek parçalar. Lenfositler adı verilen diğerleri, vücudun işgalcileri hatırlamasına ve yok etmesine yardımcı olur.

Bir fagosit türü, bakterilerle savaşan nötrofildir. Bakteriyel bir enfeksiyon geçirirseniz, doktorlar vücudun çok sayıda nötrofile sahip olup olmadığını görmek için bir kan testi isteyebilirler. Diğer fagosit tipleri vücudun istilacılara cevap verdiğinden emin olmak için kendi işlerini yapar.

İki çeşit lenfosit vardır.

Bunlar:



B lenfositleri ve T lenfositleridir.

Lenfositler yaşamlarına kemik iliğinde başlar. Bazıları kemik iliğinde kalır ve B lenfositlerine (B hücreleri) dönüşür, diğerleri timusa gider ve T lenfositleri (T hücreleri) haline gelir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Vücut yabancı maddeleri (antijen olarak adlandırılır) algıladığında, bağışıklık sistemi antijenleri tanımak ve onlardan kurtulmak için çalışır.

B lenfositleri antikor yapmak için tetiklenir. Bu özel proteinler spesifik antijenlere kilitlenir. Antikorlar bir kişinin vücudunda kalır. Bu şekilde, bağışıklık sistemi bu antijene tekrar rastlarsa, antikorlar işlerini yapmaya hazırdır. Bu nedenle su çiçeği gibi bir hastalığa yakalanan biri genellikle tekrar hastalanmaz.

Aşılar (aşılar) bazı hastalıkları bu şekilde önler. Aşılama, vücuda kişiyi hasta etmeyen şekilde bir antijen sokulması. Ancak vücudun, kişiyi gelecekteki mikrop saldırısından koruyacak antikorlar yapmasına izin verir.

Antikorlar bir antijeni tanıyıp ve üzerine kilitlenebilse de, yardım almadan onu yok edemezler. Bu T hücrelerinin işidir. Enfekte veya bir şekilde değiştirilmiş antikorlar veya hücreler tarafından etiketlenmiş antijenleri yok ederler. (Bazı T hücrelerine aslında “katil hücreler” denir.) T hücreleri aynı zamanda diğer hücrelerin (fagositler gibi) işlerini yapmasına işaret eder.

Antikorlar ayrıca şunları yapabilir:

farklı organizmalar tarafından üretilen toksinleri (zehirli veya zararlı maddeler) nötralize eder. Bağışıklık sisteminin bir parçası olan tamamlayıcı adı verilen bir protein grubunu aktive eder. Tamamlayıcı bakteri, virüs veya enfekte olmuş hücreleri öldürmeye yardımcı olur.

Bu özelleşmiş hücreler ve bağışıklık sisteminin parçaları vücuda hastalıklara karşı koruma sağlar. Bu korumaya bağışıklık adı verilir.

İnsanların üç tip bağışıklığı vardır; Doğuştan gelen, edinilmiş ve pasif:

Doğal bağışıklık: Herkes doğuştan gelen (veya doğal) bir bağışıklık ile doğar. Bu bir tür genel korumadır. Örneğin, cilt mikropların vücuda girmesini engellemek için bir bariyer görevi görür. Ve bağışıklık sistemi, bazı işgalcilerin ne zaman yabancı ve tehlikeli olabileceğini tanır.

Edinilmiş bağışıklık: Edinilmiş bağışıklık yaşamlarımız boyunca gelişir. Hastalıklara maruz kaldığımızda ya da onlara karşı aşılarla karşı koyduğumuzda adaptif bağışıklık geliştiririz.

Pasif bağışıklık: Pasif bağışıklık başka bir kaynaktan “ödünç alınır” ve kısa bir süre devam eder. Örneğin, bir annenin anne sütündeki antikorlar, bebeğin annenin maruz kaldığı hastalıklara geçici bir bağışıklık kazandırır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÇÖKMESİ NE ANLAMA GELİR?

Bağışıklık sisteminiz sizi hastalığa neden olan mikroorganizmalara karşı savunmak için dikkate değer bir iş çıkarır. Ama bazen bunu yaparken başarısız olur: Sonuç olarak bağışıklık sisteminiz iyi çalışmadığında bir mikrop vücudunuzu işgal eder ve sizi hasta eder.

Sürekli hastalanmak, sık sık çıkan uçuklar, kilo kaybı, halsizlik ve yorgunluk gibi durumlar bağışıklık sisteminin zayıflığına işaret eder. Vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltır. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskini artırır. Kanser ve ülserin görülme sıklığında artışa neden olur. Baş, omuz ve sırt ağrılarına neden olabilir. Kalp krizi riskini artırır. Kronik yorgunluk sendromuna neden olabilir. Metabolizmayı bozarak yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Kısacası ölümcül hastalıklar sizi bağışıklık sisteminiz çöktüğü anda yakalar.

Sağlıklı beslenme, kaliteli uyku düzeni, düzenli egzersiz gibi bir takım önlemler, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve hastalıklara karşı direnç kazanmanızı sağlar.

Sigara içilmemesi, egzersiz yapılması, bol sıvı tüketilmesi, uyku düzenine özen gösterilmesi, gereksiz ilaç kullanılmaması da güçlü bir bağışıklık sistemi için gereklidir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN GIDALAR

– Greyfurt

– Portakal

– Mandalina

– Limon

– Kırmızı biber

– Brokoli

– Sarımsak, soğan

– Zencefil

– Ispanak

– Yoğurt

– Badem

– Zerdeçal

– Yeşil çay

– Papaya

– Kivi

– Ayçekirdeği

– Yengeç

– İstiridye

– Istakoz

– Midye

– Tavuk

– Balık

– Zeytin ve zeytinyağı

– Kuru baklagiller, bezelye

– Fındık, ceviz

– Kakao

– Domates

– Havuç

– Soya fasülyesi

– Patates

– Pırasa

– Turp

– Fesleğen

– Nane

– Dereotu

– Rezene

– Kereviz

– Maydanoz

– Roka, tere

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