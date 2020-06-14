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Bakan Koca: Dünkü tablo, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle yüzleştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından artan vaka sayılarını yorumladı.

13:41 -
Haberler Sağlık
Bakan Koca: Dünkü tablo, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle yüzleştirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi” açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun” ifadesini kullandı. Koca ayrıca, ‘Kontrollü sosyal hayat, maske + mesafe’ ifadesinin yer aldığı fotoğrafı paylaştı.


DHA

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Son güncelleme: 13:43 14.06.2020
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