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Bakan Koca: En iyi tedbir evimizdir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En iyi tedbir evimizdir. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" dedi.

Güncellenme: 14:53, 22/11/2020
Haberler Sağlık
Bakan Koca: En iyi tedbir evimizdir

Sağlık Bakanı Koca, corona virüsü salgınıyla mücadeleye ilişkin Twitter’daki hesabından mesaj yayımladı.

Bakan Koca, tedbir vurgusu yaptığı mesajında, “En iyi tedbir evimizdir. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak” dedi.

Koca, başka bir paylaşımında ise, şunları söyledi:

Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak.

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Yayınlanma Tarihi:14:51,
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