Bakan Koca’dan depremin vurduğu İzmir için corona virüsü uyarısı

Geçen cuma günü İzmir'i vuran 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazlarında yapılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

İZMİR İÇİN CORONA UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmir için corona virüsü uyarısında bulundu.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

* İzmir’de şu anki şartlar COVID-19’un yayılmasına çok elverişli.

* Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması, kontrolümüze bağlı.

* COVID-19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre son 24 saatte 2 bin 302 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 379 bin 775'e çıktı. 76 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 10 bin 402'ye yükseldi.