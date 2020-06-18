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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü’den sınav önerisi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sınav günleri için öğrencilere kolaylık sağlayacak bir öneri sundu. Prof. Dr. Özlü, LGS ve YKS'nin olduğu günlerinde sınava girenler ve onların velileri dışındaki vatandaşların, dışarı çıkmayarak onlara bir jest yapabileceği önerisini paylaştı.

12:31 -
Haberler Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü’den sınav önerisi

Prof. Dr. Tevfik Özlü’den vatandaşlara sınav önerisi… Prof. Dr. Özlü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda öğrencilere ve velilere bir jest yaparak, o günlerde trafiğe çıkılmaması önerisini sundu.

Prof. Dr. Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu öneriyi sundu:

Gerek LGS ve gerekse YKS sınav günlerinde, özellikle sınav öncesi ve sınav sonrası saatlerde, sınava girecek öğrencilerimiz ve onların velileri dışındaki yurttaşlar olarak trafiğe çıkmayıp, toplu taşımayı kullanmayarak öğrencilerimiz ve velilerine güzel bir jest yapabiliriz.

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