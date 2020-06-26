Bilim Kurulu üyesi uyardı: O zamana kadar vakaları azaltmamız gerekiyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, corona virüsü salgınına yönelik soruları yanıtladı.

Kasım ayından itibaren mevsimsel grip dönemine girileceğini belirten Prof. Dr. Öztürk, iki hastalığın bir arada görülmesinin sağlık sistemini çok olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Prof. Dr. Öztürk, şöyle konuştu:

* Yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarda grip de ölümcül olabiliyor. Covid-19 vakalarını o zamana kadar anlamlı şekilde azaltmalıyız ki, sağlık sistemimiz hastalarımıza kaliteli bir hizmet verebilsin. İkisi de birbirine benzeyen öldürücü hastalık.

* Astımlılar var, solunum yolu rahatsızlığı olanlar var, bunların hastalıkları kasım sonu alevlenmeye başlıyor ve aralık-ocak-şubat-mart ve nisan dönemlerinde bu tip hastaların hastaneye başvurularında yoğun bir artış yaşanıyor.

* Bunun üzerine Covid-19 da eklenirse, o zaman bugüne kadar görmediğimiz yığılmalar olur. Bu yığılmaları önlemek açısından risk grubundaki kişiler Pnömokok aşısını olmalı. Onun mevsimi yok. Ekimin ilk haftalarında da grip aşılarını yaptırmalılar.

“KURALLARA UYULSAYDI VAKA SAYISI 500’ÜN ALTINA İNECEKTİ”

Prof. Dr. Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Günlük vaka sayısında yüzde 50’lik artışla bin 600’lü rakamlara ulaştık tekrar. Yeni normale geçiş sürecinde kurallara tam olarak uysaydık bugün rakamlar çok daha aşağılarda olacaktı muhtemelen. Projeksiyonlar, 500’ün altına ineceğimizi gösteriyordu.

* Toplumda yanlış bir beklenti var, virüs mutasyon geçirecek ve ortadan kalkacak. Mutasyon, olumsuz yönde de olabilir ve çok daha ağır, ciddi hastalık yapma gücüne de kavuşabilir.

* Şu anda virüsle ilgili böyle bir bilgi henüz yok. Hastalık biraz daha hafif seyrediyor çünkü bir şekilde daha çok korunuyoruz. Bir kişinin bile maskeli olması bulaşma riskini azaltıyor.

“SEL YA DA SİVRİSİNEKLE HASTALIK BULAŞMAZ”

Prof. Dr. Recep Öztürk, geçen günlerde meydana gelen sel felaketlerinin Covid-19 salgınına direkt bir etkisinin olmayacağını da söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, “Sellerin böyle bir riski yok. Ancak bu zor durumu yaşayan aileler maske ve sosyal mesafe konusunda yeterince dikkatli davranmayabilir. Ancak o zaman bulaştırma riski artar. Yoksa sel ya da çamur sularından Covid-19 yayılımının artması söz konusu değil” dedi.

Sivrisinekler yoluyla da Covid-19 bulaşamayacağını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, “Sivrisineklerle bu hastalığın bulaşması mümkün değil. Çünkü bu, havadan bulaşan bir virüs. Vektörün sokması ya da ısırmasıyla bir bulaş söz konusu değil şu an” ifadelerini kullandı. (DHA)