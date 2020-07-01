Bilim Kurulu üyesinden flaş ‘yeni virüs’ yorumu: Kış çok çetin geçebilir!

Prof. Dr. Özlü’nün yorumları şu şekilde:

* Çin Tarım Üniversitesinden Honglei Sun ve arkadaşlarının 29 Haziran 2020'de Proc Natl Acad Sci USA dergisinde yayınlanan makalelerinde: ‘pandemiye neden olabilecek yeni bir grip virüsünün’, domuz tarımı çalışanlarında tespit edildiği raporlandı.

* Çin'de 2011-2018 arası domuzlardaki grip virüsü taramalarında: son zamanlarda ortaya çıkan genotip 4 (G4) Avrasya (EA) kuş gribi ile 2009 H1N1 pandemik virüs karışımı G4-EA-H1N1 virüsü, 2016'dan bu yana baskın olarak saptanıyor.

* Virüsün, insan reseptörlerine bağlanma özelliği güçlü olup; insan havayolu epitel hücrelerinde virüsün çoğalması ile bulaşma ve aerosolle yayılım gücü yüksek.

* İnsan grip virüsleri ile antijenik çapraz reaktivitesi düşük olduğundan, popülasyondaki grip bağışıklığının, bu virüse karşı koruyucu olamayacağı düşünülüyor.

* Domuz tarımında çalışanların %10,4’ünde; özellikle 18-35 yaş grubu çalışanların %20,5’inde serumlarında pozitiflik saptandı.

* Araştırmacılar bu virüsün, pandemiye neden olabilecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorlar.

* Umarım yanılıyorlardır ve Covid 19 pandemisi bitmeden, bir de yeni bir grip pandemisi başlamaz. İki pandemi eş zamanlı yaşanırsa, ülkelerdeki sağlık sistemlerinin bunu yönetmeleri çok çok zor olur. Gelecek kış çok çetin geçebilir.