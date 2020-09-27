‘Botoks sonrası ölüm’ iddiasında yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

Beylikdüzü’nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezine giden Kübra Boyraz Solmazgil, botoks yaptırdıktan sonra evine döndü. Evinde fenalaşan Boyraz, hastaneye kaldırıldı. Genç kadın yapılan müdahalelere rağmen ertesi gün hayatını kaybetti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Kızının ölümünden şüphelenen baba Boyraz, suç duyurusunda bulundu. Babanın şikayeti üzerine polis ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan, daha sonra ise serbest bırakılan 5 kişiden biri olan Erdal D., savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Erdal D., tutuklanıp cezaevine gönderildi. (DHA)

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