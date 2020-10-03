Cilt lekerinden kurtulun

Cilt lekelerinin pek çok türü vardır ancak güneş, doğum ve sivilce lekeleri sıklıkla karşılaştığımız leke türleridir. Özellikle ozon tabakasının giderek hasar görmesiyle UV ışınlarının zararlı etkilerine maruz kalma riskimiz artmıştır. Güneş dolayısıyla da ultraviyole ışınları lekelerin oluşmasında ya da koyulaşmasında en önemli etkenlerden biridir. Yüzümüzde ortaya çıkan lekeler bazen dış görüntümüzü ve psikolojimizi olumsuz etkiler.

Güneş lekeye neden olan en önemli faktör olduğu ve leke tedavi yöntemlerinde güneşten korunmak gerektiği için tedavi mutlaka kış aylarında yapılmalıdır. Leke tedavisinde tek bir tedavi yöntemi mevcut değildir. Kişinin cilt yapısı ve lekenin derinliğine bağlı olarak bir ya da birden fazla yöntem leke tedavisinde kullanılabilir. Kimyasal peeling (soyma) yönteminde özel geliştirilmiş kimyasal ajanlar kullanılır. Leke tedavisinde en sık kullanılan kimyasal ajan glikolik asit denilen meyve asitleridir. Bu tedavi hafif leke sorunu olan ciltlerde uygulanabilir. Seanslar 2-4 hafta arayla 4-6 uygulama olarak yapılabilir.

DOĞAL İYİLEŞME SÜRECİ BAŞLATIR

Derinin tüm katmanlarına epidermise ve dermise altına mikro iğnelerle tek seferde inebilen fraksiyonel radyofrekans teknolojisi cilt yüzeyini uyararak doğal iyileşme süreci başlatır. Buna bağlı olarak cildin üst tabakasındaki hücre gelişim faktörleri harekete geçer. Ciltteki ton farklılıkları, lekeler ve ince kırışıklıkların tedavisini mümkün kılarlar. Yaklaşık ayda bir uygulanan seanslarla birkaç seansta başarıya ulaşmak mümkün.

LEKE TEDAVİSİNDE YÖNTEMLER KULLANILABİLİR

– Mezoterapi: Leke giderici özel ilaçlardan oluşan karışımların cilt altına enjekte edilmesi ile lekeler tedavi edilebilir. Bu tedavi yöntemi diğer tüm tedavi yöntemleri ile kombine edilebilir.

– Lazer tedavileri: Leke tedavisinde farklı lazerler kullanılabilir. Cildin en üst tabakasını soyan fraksiyonel lazerler, renk hücresini hedef alan Q anahtarlı lazerler ve yoğunlaştırılmış ışık kaynakları olan IPL cihazları en sık kullanılan ışık sistemleridir.

– Renk açıcı kremler: Kremler leke tedavisinde tek başına ya da yukarıdaki işlemlerle birlikte kullanılabilir. Leke tedavisinde en sık hidrokinon, C vitamini, arbutin, kojik asit, glikolik asit içeren kremler kullanılmaktadır. Ayrıca retinol içeren kremler de ciltte soyulma etkisi gösterir ve leke tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir.