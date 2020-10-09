Çin’den gelen corona aşısı, Tepecik Hastanesi’nde de uygulanıyor

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Akova ve Prof. Dr. Serhat Ünal önderliğinde, 20 farklı merkezde başlatılan corona virüsü aşısı Faz-3 aşamasına, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse öncülüğünde başlandı.

150 SAĞLIK ÇALIŞANINA UYGULANDI

Ege Bölgesi’nde SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 7 Ekim 2020 tarihinde Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu’nun da eşlik ettiği organizasyonla aşı çalışmasının başlatıldığını söyleyen Prof. Dr. Şükran Köse, aşı çalışmasında gönüllülüğün anahtar rol oynadığını belirterek, aşının ilk gönüllülerinin Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık, Doç. Dr. Kayı Eliaçık, Prof. Dr. Servet Akar, Prof. Dr. Aliye Tosun, Prof. Dr. Özgür Tosun ve Doç. Dr. Dilek Solmaz olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar gönüllü olan yaklaşık 150 sağlık çalışanına aşı uygulandığını ancak bugün itibarıyla ciddi bir yan etki gözlenmediğini anlatan Prof. Dr. Köse, “Yapmış olduğumuz bu Faz-3 çalışmasıyla aşının insanları yeterince koruyup koruyamadığını ve ne kadar antikor oluşturduğunu gözlemleme fırsatımız olacak. Bu çalışmada yer almanın bir enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji hocası olarak beni oldukça heyecanlandırdığını da belirtmek isterim. ” diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN DESTEK

Türkiye’de aşı denemelerinde bulunan 20 merkezden biri olmanın gurur verici olduğunu belirten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ise “Hastanemizde özellikle aşı konusunda daha deneyimli olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’ndeki hekim arkadaşlarımız başta olmak üzere aşı çalışmasına katılım gerçekleşmiştir. ” dedi.

“DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DA DAVET EDİYORUM”

Aşı çalışmasına gönüllü olarak katılan sağlık çalışanlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık, sağlık çalışanları olarak kendilerine tanınan öncelikten memnun olduklarını dile getirerek, gönüllü olarak bu aşı çalışmasına katıldığını ifade etti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Kayı Eliaçık ise “Ülkemizin iştirak ettiği ilk Faz-3 çalışmasına gönüllü olarak katıldım. Bundan mutluluk duyuyorum. Diğer sağlık çalışanları arkadaşlarımızı da bu aşı çalışmasına davet ediyorum” dedi. (DHA)