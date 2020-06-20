Çocuklu aileler nasıl tatil yapmalı?

Ülkemizde ilk Covid-19 hastasına tanı konulan 11 Mart'ta izolasyon önlemlerini uygulanmaya başladık ve 1 Haziran tarihinden itibaren de ‘yeni normal hayat' olarak adlandırılan dönemde önlemlere uyarak günlük hayata döndük.

Şehirlerarası ulaşımın başlaması, otellerin açılması ve online eğitimin de sona ermesiyle tatil planları da yapılmaya başlandı. İşte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı İpek Akman'ın tatil tavsiyeleri:

GÜVENLİ TATİL İÇİN

– Çocuklu aileler için tatil için en güvenli tercih yazlık ev veya mümkün olan en az kişi ile temasın olacağı ortamların seçilmesidir. Ulaşım için de kendi özel aracı olanlar araçlarıyla seyahat etmelidir. Toplu ulaşım tercih edilmek zorundaysa maske kullanılmalı, sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve el hijyeni sağlanmalıdır.

HAVUZ MU DENİZ Mİ?

– Sosyal mesafeye dikkat ederek denize girmekte sakınca yoktur. Havuz yerine denize girilmesi tercih edilmelidir.

– Çocukların açık havada oynaması, güneşten yararlanması sağlıkları için çok olumludur. Çocukların enfeksiyon kontrol önlemlerine uymaları zor olacağından parka veya deniz kenarına tenha saatlerde gidilmeli ve aile dışı temas minimum düzeyde tutulmaya çalışılmalıdır.

– Çocuk 2 yaşından küçükse maske takmayın. Bu yaş grubu sosyal ortamlarda yüz siperliği kullanabilir. Sosyal ortamlarda ağız ve burun kapatacak şekilde tıbbi maske kullanılmalıdır.

EL HİJYENİNE DİKKAT

– Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

– Asansör kullanılmamalı, mutlaka binmesi gereken bir kişi varsa tek başına binmelidir.

MESAFEYİ UNUTMAYIN

– İnsanlarla sosyal mesafe korunmalıdır. (En az 1.5 m uzakta bulunulmalı) Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendille örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalıdır.

– Yapılacaksa temas gerektiren sporlar tercih edilmemelidir. (Basketbol, futbol gibi…)

KLİMALARDAN UZAK DURUN

– Klimalı ortamlar virüsün bulaş riskini artırdığı için doğal havalandırma tercih edilmelidir. Restoranda açık havada oturma tercih edilmeli ve masalar arası mesafe en az 2 metre olmalıdır. Ayrıca tek kullanımlık tabak, çatal takımı ve bardaklar kullanılmalıdır.