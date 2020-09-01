Corona sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı artıyor!

Corona virüsü salgınının en başından beri mücadelede en önemli görevi yapan, izin alamadan, yetersiz imkanlarla da olsa görevini yapmaya çalışan sağlık çalışanları artık tükenmek üzere. Bütün bu zorlukların yanında salgında hayati tehlikesi en yüksek olan da yine sağlık çalışanları.
Türk Tabipleri Birliği (TTB), sadece dün beş sağlık çalışanının corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bugün de Ankara Tabip Odası, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Hozikligil’in corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği haberini duyurdu.
15 AĞUSTOS’TAN BERİ 11 SAĞLIK ÇALIŞANI
15 Ağustos’tan itibaren on bir sağlık çalışanı corona virüsü sebebiyle hayata veda etti.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Hozikligil
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nevruz Erez
Dr. Muhannad Musavah
Hemşire Seyhan Şahin
Temizlik görevlisi Kerim Koçoğlu
112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevli Hasan Aslan
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Turgut Erkutlu
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Refik Çaylan
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Aydın Şener
Aile Hekimi Dr. Engin Ünaldı
Dr. Abdurrahman Demir
KAMUDA İSTİFALAR ARTIYOR!
Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tükenme noktasına geldiğini söyledi. Bazı hastanelerde vakalar için yer kalmadığını belirten Dr. Alpsaslan, Bursa'da son 3 ayda 29 hekimin kamudan istifa ettiğini açıkladı.