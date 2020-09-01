Corona sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı artıyor!

Corona virüsü salgınının en başından beri mücadelede en önemli görevi yapan, izin alamadan, yetersiz imkanlarla da olsa görevini yapmaya çalışan sağlık çalışanları artık tükenmek üzere. Bütün bu zorlukların yanında salgında hayati tehlikesi en yüksek olan da yine sağlık çalışanları.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sadece dün beş sağlık çalışanının corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bugün de Ankara Tabip Odası, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Hozikligil’in corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği haberini duyurdu.

15 AĞUSTOS’TAN BERİ 11 SAĞLIK ÇALIŞANI

15 Ağustos’tan itibaren on bir sağlık çalışanı corona virüsü sebebiyle hayata veda etti.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Hozikligil

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nevruz Erez

Dr. Muhannad Musavah

Hemşire Seyhan Şahin

Temizlik görevlisi Kerim Koçoğlu

112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevli Hasan Aslan

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Turgut Erkutlu

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Refik Çaylan

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Aydın Şener

Aile Hekimi Dr. Engin Ünaldı

Dr. Abdurrahman Demir

KAMUDA İSTİFALAR ARTIYOR!

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının tükenme noktasına geldiğini söyledi. Bazı hastanelerde vakalar için yer kalmadığını belirten Dr. Alpsaslan, Bursa'da son 3 ayda 29 hekimin kamudan istifa ettiğini açıkladı.

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