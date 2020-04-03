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Corona virüsüne karşı ev yapımı maske! İşte en pratik yöntemler

Dünya corona virüsü pençesinde kıvranıyor. Bu felaket günlerinde insanların en çok merak ettiği şeylerden biri de maskenin koruyucu olup olmadığı... Tabii bu süreçte dünyada ciddi ölçüde bir maske kıtlığı da yaşanıyor. Hâl böyle olunca da sosyal medyada pratik maske yapma yöntemlerine ilişkin video bolluğu dikkat çekiyor. Örneğin; elektrik süpürgesi poşeti ve tişörtten kolaylıkla maske yapabilirsiniz. Ancak ev-yapımı bu maskelerin koruyucu özelliği N95 tıbbi maskelerle kıyaslanabilecek gibi değil...

Sozcu.com.tr
13:43 -
Haberler Sağlık
Corona virüsüne karşı ev yapımı maske! İşte en pratik yöntemler

N95 tipi tıbbi maskeler, kalın, sıkı pamuklu materyalden yapılıyor ve yüze oturuyor. Bu tip maskeler havada uçuşan partiküllerin yüzde 95’ini durdurabiliyor.

İngiltere kamu sağlığı kurumu Public Heath England, İngilizlere hastane gibi ortamlar dışında maske takılmasını tavsiye etmiyor. Fakat ev-yapımı maskelerin corona pandemisiyle mücadelede etkili olabileceğini düşünmek için önümüzde bazı iyi örnekler bulunuyor. Bu tip maskeler virüsü büyük ölçüde kontrol altına alabilmiş Hong Kong, Moğolistan ve Güney Kore gibi ülke ve bölgelerde kullanılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de hastalığı olmayanlara maske takma tavsiyesinde bulunmuyordu. Fakat Hong Kong’da maskenin virüsle mücadelede etkili olabileceğine dair bazı kanıtlar nedeniyle DSÖ’nün bu yaklaşımında değişikliğe gitmesi bekleniyor.

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