Covid-19 Türkiye’de 60 yaş altında da ölümcül oluyor!

Tüm dünyada korku salmaya devam eden Covid-19, çocuk ve gençlerde az ve hafif seyrediyor. 15 yaş altında hastalığın görülme oranı yüzde 10-15. 20-50 yaş arasında ölüm oranı ise binde 2.

45 yaş altındakilerin yoğun bakıma girme oranı da yüzde 12. Buna rağmen hastalık gençlerde ve çocuklarda ağır seyredebiliyor.

Erkeklerde daha yaygın

Türkiye'de 60 yaşından önce ölenlerin oranı yüzde 21.3. Bu oran Avrupa'dan 4, dünya ortalamasından 9 kat fazladır. Bunda; genç ve orta yaşlılarda obezite, diyabet, kalp-damar hastalığı ve hipertansiyonun fazla olmasının, yoğun sigara içiminin ve beslenme bozukluklarının etkisi büyük.

Gençlerde ve yetişkinlerde hastalığın ağır seyretmesinin genetik birtakım nedenleri de olabileceği düşünülüyor. Bağışıklık sistemini düzenleyen genlerde farklılıklar, farklı kan grupları ve virüsün insan hücresine girmesine neden olan ACE-2 proteinini belirleyen genlerdeki değişikliklerin hastalığın ağır seyretmesinde rolü olduğu sanılıyor.

Hastalık erkeklerde daha fazla görülüyor ve daha öldürücü seyrediyor. Dünya ortalamasına bakıldığında ölenlerin yüzde 65-70'i erkek. Bu açıdan erkek cinsiyet ve ileri yaş belirgin bir risk faktörüdür.

Erkeklerde bu hastalığın daha sık ve ağır seyretmesinin davranışsal, hormonal ve bağışıklık sistemi ile ilgili nedenleri var.

Kadınlara göre çok daha fazla sigara içiyorlar. Sigara içenlerde hastalık 10-14 kat ağır seyrediyor. Erkeklik hormonu olan testosteronun bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkisi var ve erkeklerde bağışıklık sistemini düzenleyen kromozomlardan bir adet var.

Ayrıca erkekler kadınlara göre daha az el yıkıyor, az sabun kullanıyorlar, sağlıklarına daha az önem veriyor ve doktora geç başvuruyorlar.

Kadınlar niye avantajlı?

Kadınların bağışıklık sistemi daha güçlü ve antikor cevapları daha fazladır. Bu nedenle kadınlarda kanser ve enfeksiyon hastalıkları daha az görülüyor.

Kadınlık hormonu östrojen bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kadınlarda bağışıklık sistemini destekleyen genler daha fazladır. Kadınlar erkeklere göre çok daha az sigara ve alkol kullanıyor, sağlıklarına daha fazla dikkat ediyor ve hijyene önem veriyorlar.

Öte yandan insanların en az yüzde 30'unda herhangi bir belirti ve bulgu ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla bu kişiler oldukça bulaştırıcı ve hastalığı en az 15 gün yayabilme özelliğine sahiptir.