Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Corona virüsü toplantısı yapıldı!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu ve kurul üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda, COVID-19’a karşı Türkiye'de uygulanan takip ve yönetim sistemi ile alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı. DHA