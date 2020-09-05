Diş Hekimi M. Tuğra Kaya: “Hasta kabulünde her türlü önlem alınmalı

Diş Hekimi M. Tuğra Kaya, pandemi döneminde diş sağlığının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Corona virüsü salgını nedeniyle hasta kabulünün, muayenenin ve tedavinin, tüm önlemler alınarak yapılması gerektiğini dile getiren Dr. Kaya, “Diş hekimleri her zaman enfeksiyon kontrol yöntemlerini dikkatle uygulayan en bilinçli meslek gruplarından birisidir. Hem kendinizin hem de hastaların güvenliği için her türlü önlemi almanız gerekir.
GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜLMELİ
Kliniklerde gün içinde düzenli olarak etkili alan dezenfektan uygulaması yapılmalı. Randevular telefon ya da internet üzerinden alınmalı. Kliniğe girişte ateş ölçümü yapılmalı, eğer corona virüsü belirtileri veya risk görülürse, tıbbi tetkik için hasta, bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmeli. Hastanın kliniğe maske ile gelmesi gerektiği, randevu verilirken kendisine bildirilmeli. Gerekli durumlarda hastaya maske de temin edilmeli.
SINIRLI RANDEVU VERİLMELİ
Dezenfektanlı galoş, el dezenfektanı ve her türlü hijyen imkânları hastalara sunulmalı. Muayene odasında virüs etkili özel filtreli havalandırma sistemi kullanılmalı. Hasta sayısı, gün içindeki randevular arasında yapılan dezenfeksiyon işlemlerine göre sınırlı sayıda ayarlanmalı. Her hastadan sonra gerekli hijyen ortamı yeniden sağlandıktan sonra hasta alımı yapılmalı. Hastalar kliniğe geldiğinde direkt tedaviye alınmalı” dedi.
“Pandemi döneminde diş sağlığına özen göstermek özellikle bağışıklık sistemini güçlü tutmak için çok daha önemli bir hale geldi” diyen Kaya, şunları söyledi: “Bu süre içinde diş bakımına en üst seviyede dikkat gösterilmesi gerekir. Dişlerdeki sağlık sorunlarının herhangi bir enfeksiyona dönüşmemesi ve bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkilememesi için mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Sağlıklı dişlere sahip olmak sağlığınızın ve yaşam kalitenizin de artmasını sağlar.”
Hastaların bekleme salonunda bekletilmeden direkt tedaviye alınması gerektiğini yineleyen Dr. Kaya, “Bu nedenle hastalardan randevularına tam zamanında gelmeye özen göstermeleri özellikle istenmeli. Güvenlik açısından kliniğe sadece hasta alınmalı, kesinlikle refakatçi kabul edilmemeli” diye konuştu.
Yoğun iş temposu nedeniyle vakit ayıramayan kişilerin restoratif diş tedavileri hizmetlerinden faydalanabileceğine dikkat çeken Kaya, “Pandemi döneminde, kozmetik diş hekimliği desteğiyle daha sağlıklı ve estetik bir gülüşe sahip olunabilir. Ağızdaki eksik diş, çapraşıklık, diş rengi sorunları alınan önlemler sayesinde güvenli bir şekilde tedavi edilebilir” ifadelerini kullandı.