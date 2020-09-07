Donörün eşi vazgeçti, nakil iptal oldu

Antalya’da yaşayan Musa Koca, 7 ay önce karnında oluşan şişlik nedeniyle gittiği hastanede, karaciğerinde 2 tümör olduğunu öğrendi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde karaciğer nakli olması gerektiği söylenen Koca, hastanenin Organ Nakli bölümüne kayıt yaptırdı.

ÖNCE GÜZEL, ARDINDAN KÖTÜ HABER ALDI

Musa Koca’nın eşi Selnaz Koca’nın erkek akrabası Ü.K., karaciğer dokusu verebileceğini söyledi. Bunun ardından Musa Koca, özel bir hastaneye geçiş sağladı. Daha sonra Koca ve eşine, kötü haber ulaştı. Ü.K., Musa Koca’ya, eşinin nakil için rızası olmadığını söyledi. Hayal kırıklığına uğrayan Musa Koca ve eşi, evlerine döndü.

YATAĞA DÜŞERSE NAKİL ÇARE OLMAYACAK

Karaciğer bulunmazsa zayıflayacağını, yatağa bağlı kaldıktan sonra karaciğer bile bulunsa çare olmayacağını belirten Koca şunları söyledi:

“Ü.K.’nin oğlu engelli olduğu için eşi, ilerde zor durumda kalabileceklerini düşünerek kocasının nakil yapmasına rıza göstermedi. Vazgeçince biz de evimize döndük.”.

Tek isteğim nakil. Yardım istiyorum, bir yerden karaciğer bulunmasını ve bana nakledilmesini istiyorum”.

‘SADECE EŞİM VAR, BAŞKA KİMSEM YOK’

Selnaz Koca ise eşinden başka kimsesi olmadığını ve vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi. Selnaz Koca, “Birileri sesimizi duyar da karaciğer verirse çok mutlu olurum. Eşimin durumu çok kötü, sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim sadece eşim var, başka kimsem yok. O yanımda olmazsa ben çok kötü olacağım” dedi. (DHA)