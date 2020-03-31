Coxsackievirus A16 ve enterovirüs 71 olarak isimlendirilen iki viriüsün neden olduğu ve özellikle 5 yaş altı çocuklarda görülen el ayak ağız hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz. El ayak ağız hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavisi…

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI NEDİR?

El ayak ağız hastalığı, coxsackievirus A16 ve enterovirüs 71 olarak isimlendirilen iki virüsün neden olduğu enfeksiyon sonucu ortaya çıkan, oldukça bulaşıcı, döküntülü bir hastalıktır.

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Virüs bulaştıktan sonra ilk üç gün yüksek ateş ve boğaz ağrısı görülür.

Diğer belirtiler şunlardır:

– İlk 3 günün sonunda el, ayak ve ağız çevresinde suçiçeği benzeri, içi su dolu kabarcıklar

– El ve ayak içleri, parmak aralarının yanı sıra ayak tabanlarını da donatan içi sıvı dolu kırmızı kabarcıklar

– Boğazda aft adı verilen yaralar

– Bademcikte kızarıklık

– Halsizlik

EL AYAK AĞIZ HASTALIĞI TEDAVİSİ

Hastalık 7 ila 10 gün sonra herhangi bir tedavi gerektirmeksizin genellikle kendiliğinden iyileşir. Hastalığı geçirecek bir tedavi ya da aşı bulunmamaktadır. Bununla birlikte gereken hastalarda, mevcut semptomları hafifletmek için ağrı kesici ve ateş düşürücülerin kullanımı, boğaz ağrısını azaltmak için gargara ve spreylerin kullanımı önerilmektedir. Doktorun önerdiği ağrı kesici, ateş düşürücü ve diğer ilaçları uygun sıklıkta kullanmak önemlidir. Yeterli sıvı ve beslenme desteği alamayan çocuklarda gerekli sıvı ve beslenme desteği yapılmalıdır.

Hastalıktan korunmada dikkat edilmesi gereken en önemli faktör hijyendir: Ellerin sık sık yıkanması, kirli ellerin ağıza ve yüze sürülmemesi özellikle dikkat edilmesi gereken noktadır.