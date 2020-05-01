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Epidermodisplazya verrüsiformis hastalığı nedir? Epidermodisplazya verrüsiformis tedavisi mümkün mü?

Epidermodisplazya verrüsiformis hastalığı çok nadir görülen bir kanser türüdür. Vücutta bulunan siğillerin form değiştirmesi ve kanserli hücre haline gelmesiyle oluşan Epidermodisplazya verrüsiformis hastalığı çok nadir görülen bir hastalık şeklidir. Peki, Epidermodisplazya verrüsiformis hastalığı nedir? Epidermodisplazya verrüsiformis tedavisi mümkün mü? İşte ilginç Epidermodisplazya verrüsiformis hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenler…

15:19 -
Haberler Sağlık
Epidermodisplazya verrüsiformis hastalığı nedir? Epidermodisplazya verrüsiformis tedavisi mümkün mü?

Epidermodisplazya verrüsiformis hastalığı bir çeşit cilt kanseridir. Dünya üzerinde 600-700 civarı, Türkiye'de ise 15 ila 20 civarı hasta insan olduğu tahmin ediliyor. Epidermodisplazya verrüsiformis hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenler…

EPİDERMODİSPLAZYA VERRÜSİFORMİS HASTALIĞI NEDİR?

Lewandowsky – Lutz displazi, cilt lezyonlarının farklı türleriyle ortaya çıkan bir dermatolojik hastalık türüdür. HPV – insan papilloma virüsünün – (esas olarak 5, 8 ve 14 serotipleri) bu durumdan sorumlu olduğuna inanılmaktadır. Genetik yatkınlığa sahip kişilerde, 17 numaralı kromozomun mutasyonuyla EVER2 veya EVER1 olmak üzere iki gen içerisinde meydana gelir. Gerçekten de, bu yatkınlığa genetik olarak ve otozomal resesif bir şekilde kalıtıldığı belirlenmiştir. İnsanlardaki genetik bozukluk, derinin immünolojik potansiyelini düşürür; virüsün derin tabakalara nüfuz etmesi ve klinik semptomların ortaya çıkması söz konusudur. Virüs (uygun genetik koşullarda) bağışıklık sistemi tarafından tolere edilebilir.

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Epidermodisplazya Verrüsiformis belirtileri çok çeşitlidir. Deri lezyonları genellikle vücudun yüz bölgesinde (başta alın olmak üzere), ellerin sırt kısmında, ön kol veya alt bacak bölgelerinde görülür. Belirtiler, mukoza zarlarında veya üst derinin eklentilerinde (saçlar, tırnaklar) görülmez.  Cilt lezyonlarının görünümü, basit ve iyi huylu olarak görülen eritemler olabilir. Farklı renklerin yığın halini almış hiperpigmentasyonlar ve siğiller görülebilir.  Bu yüzden hastalık, erken aşamada düz siğil (verrucae plane) veya kepek versikolor (pitriyaz versikolor) gibi hastalıklarla karıştırılabilir.

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