Özellikle açık tenli kişilerde görülen gül hastalığı genellikle orta-ileri yaştaki kişileri etkiliyor. Kadınlarda daha sık görülür, ancak erkekleri etkilediğinde daha şiddetli olabilir. Şimdi, kesin olarak nedeni bilinmeyen gül hastalığı hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Gül hastalığı bulaşıcı mıdır? Gül hastalığı tedavisi…

GÜL HASTALIĞI NEDİR?

Gül hastalığı yüz bölgesinde kızarıklık ve kırmızı sivilcelere neden olan bir cilt rahatsızlığıdır. İleri dönemlerinde göğüs ve sırt bölgesinde de yayılım gösterebilir.

Damar genişlemeleri şeklinde görülenlere eritematotelenjiektazik rozase, akne benzeri şeklinde olanlara rozase fulminas, kızarıklık ve ödem şeklinde olanlar ise ödematöz rozase ismiyle adlandırılır. Gül hastalığının tedavisi yoktur. Bununla birlikte, belirti ve semptomları hafifletebilen çeşitli tedaviler vardır.

GÜL HASTALIĞINA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Genetik yatkınlık: Aile öyküsü %30-40 oranında bulunmaktadır. Ancak genetik geçiş için halen net bir kanıt yoktur.

Enfeksiyöz nedenler: En çok suçlanan enfeksiyöz ajanlar midede bulunan Helikobakter pilori (H pylori) bakterisi ve yüzde bulunan demodeks akarlarıdır.

Çevresel faktörler: Ultraviyole ışığı ve çevredeki ısı değişiklikleri gibi çok sayıda çevresel faktör rozase lezyonlarının başlamasında veya alevlenmesinde rol

oynamaktadır.

Psikojenik etmenler: Özellikle aralıklı gözlenen yanma ve kızarıklık atakları, hastanın duygu durumundaki değişikliklerden ve psikolojik stresten etkilenebilir.

Doğal bağışıklık sistemi: Son dönemlerde derideki doğal savunma sistemindeki dengesizlikten bahsedilmektedir.

GÜL HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Gül hastalığının görünümü bir kişiden diğerine büyük ölçüde değişebilir. Çoğu zaman, tüm potansiyel belirti ve semptomlar ortaya çıkmaz. Gül hastalığı geçiren bir kişinin vücudunda veya yüz bölgesinde güneş yanığına benzer bir kızarıklık meydana gelebilir. Bazen meydana gelen şişlikler sivilceye benzeyebilir, yanma veya batma olabilir. Bunun dışında gül hastalığında aşağıdaki belirtiler görülebilir:

– Yanma ya da acı

– Ciltte kuruluk

– Cilt renginde değişiklik

– Damarlarda belirginleşme

– Sivilce benzeri oluşumlar

– Cilt kalınlaşması

– Yüzde şişme (ödem)

– Burundaki yağ kanallarının genişlemesi sonucu, burnun büyüyüp şekil değiştirmesi

– Boyun, göğüs, kafa derisi veya kulaklar dahil ciltte meydana gelen döküntüler

GÜL HASTALIĞI BULAŞICI MIDIR?

Gül hastalığı bulaşıcı değildir.

GÜL HASTALIĞI TEDAVİSİ

Gül hastalığının tedavisi yoktur. Bununla birlikte, belirti ve semptomları hafifletebilen çeşitli tedaviler vardır. En önemlisi klinik belirtileri arttıran faktörlerden uzak durulmalı, güneş koruyucu kullanılmalı, sigara ve diğer tütün ürünlerinden de kaçınılmalıdır. Hastalığın şiddetine göre antibiyotik tedavileri, kremler, antienflamatuvar ilaçlar, lazer tedavileri, kozmetik ürünler ya da son aşamada uygulanan cerrahi bazı yöntemler bulunmaktadır.

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