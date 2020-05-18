Hamilelikte bahar alerjilerine karşı anne adayları ne yapmalı?

“Hamilelik sürecinde genel olarak alerjik reaksiyon ortaya çıkması beklenmez. Çünkü vücudun bebeği alerjen olarak algılamaması için annenin bağışıklık sistemi otomatik olarak baskı altına girer ve bu sayede yeni bir alerjik reaksiyonun ortaya çıkma ihtimali oldukça azalır.” şeklinde konuşan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, önemli bilgiler verdi:

Histamin, alerji sebebiyle ortaya çıkan bir maddedir. Bu madde plasentadan salgılanan bir madde ile parçalandığı için hamilelik sürecinde alerji ortaya çıkma ihtimali oldukça düşer. Elbette hamilelik öncesinden gelen alerjik reaksiyonlar ya da hamilelik sırasında az da olsa gelişme ihtimali olan alerjiler nedeniyle önlem almak gerekebilir.

HAMİLELİKTE ORTAYA ÇIKAN ALERJİ TÜRLERİ NELER?

Hamilelikte en yaygın görülen alerji sorunları gebelik öncesinde ortaya çıkmış olan astım ve alerjik rinittir. Bu iki rahatsızlık gebelik boyunca devam edebilir. Bu rahatsızlıklar gebelik sürecinde iyileşebilir, kendini hiç göstermeyebilir ya da şiddetlenebilir.

Tamamen kişinin fiziksel durumu ile alakalı olan bu değişimler için önceden önlem almakta her zaman fayda vardır. Hamilelik öncesinde alerji testi yaptırmak ve pozitif sonuç veren alerjenlere karşı tedavi olmak gerekebilir. Sadece hamilelik esnasında çıkan alerjiler ise, normal dönemlerde ortaya çıkan alerjiler ile benzer etkiler yaratır. Ciltte kızarıklık, döküntü, kaşıntı; burunda tıkanıklık veya akıntı; sık hapşırma gibi belirtiler alerji belirtisi olarak alınabilir.

TEDAVİSİ VAR MI?

Hamilelik sürecinde ortaya çıkan ya da önceden gelişmiş bir alerjinin tedavisinde oldukça dikkatli olmak gerekir. Gebelik süresince kullanılan ilaçların bazen bebeğe zarar verebilme olasılığı olabilir. Özellikle alerji tedavisinde kullanılan ilaçların bir kısmının risk grubunda olduğu bilinmektedir. Bu nedenle hamileler alerji tedavisi için mutlaka bir uzmana danışmalı ve ilaçlarını uzman kontrolünde kullanmalıdır.

Tedavi amacıyla kullanılan ilaçların seçimi ve dozu tamamen doktora bırakılmalıdır. Hamileler ise, bu dönemde alerji yapan besinlerden uzak durabilirler ya da alerji riski oluşturan ortamlardan kaçınabilirler. Çilek, domates, yumurta, yer fıstığı gibi besinler oldukça sık alerjik reaksiyon oluşturan besinler arasında yer almaktadır. Bu besinleri tüketmekten kaçınmak, gebelik süresince herhangi bir alerji oluşma ihtimalini azaltabilir.