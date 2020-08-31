Yetişkinlerin günde 7-9 saat uyumaları gerekmektedir. Zihinsel ve fiziksel sağlığımızı her gün yenilememiz için önemli olan ve yaşamımızın üçte birini kapsayan aktif bir dönemdir. İnsan sağlığı için büyük önem taşıyan uyku, bazı hallerde aşırı uyuma isteğiyle günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor. Bu duruma yol açan sebeplerden biri de vitamin eksikliğidir. Peki, hangi vitamin eksikliği uyku yapar? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz..

Vitaminler birçok yaşamsal fonksiyonda rol oynar, eksiklik durumları bazen hastalıklara bile neden olabilir. Bu yüzden yeterli vitamin alımı önemlidir.

HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİ UYKU YAPAR?

Sürekli uyku hali kansızlık problemi yaşayan kişilerde görülür. Kansızlığın temel nedeni de demir eksikliğidir. Zaman zaman kalsiyum eksikliği de sizi uyumaya teşvik eder. Ayrıca, B2 ve 12 vitaminleri ile aynı kategoride bulunan B6 vitamini eksikliği durumunda insan vücudunda uyku bozuklukları baş gösterebilir. Bunun en önemli sebebi ise uyku için gerekli olan Seretonin üretiminin yeterli seviye de olmamasıdır.

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