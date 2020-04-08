İstanbul Tabip Odası’ndan dikkat çeken corona iddiası!

İstanbul Tabip Odası, sosyal medya hesabından İstanbul ile ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Oda, İstanbul'da bini aşkın hekim ve sağlık çalışanının corona virüsüne yakalandığını öne sürdü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye'deki vakaların yüzde 56'sının İstanbul'da olduğunu, İstanbul'un göz göre göre nasıl vahim bir duruma sürüklendiğini ancak 1 Nisan tarihinde öğrenebildik.

* Dünya ve Türkiye tıbbı bu süreçte COVİD-19 teşhis ve tedavisinde sadece PCR testine dayanarak karar verilemeyeceğini çoktan öğrendi.

* Oysa Sağlık Bakanlığı sadece, hala daha yeterli sayıda yapılmayan PCR testlerinde pozitif çıkan vakalarla ilgili rakamları açıklıyor.

* Yapılan açıklamalarda toplam test, vaka, vefat, yoğun bakımda yatan hasta, entübe hasta sayıları verilirken hastanelerde COVİD-19 teşhisiyle tedavi edilen hasta sayıları bile açıklanmıyor.

* Bu arada test yapıl(a)madan ya da test sonucu pozitif gelmeden hayatını kaybeden hastalara istatistiklerde yer verilmiyor.

* Netice itibarıyla, COVİD-19 vaka ve vefat sayılarını olduğundan çok daha düşük gösteren bu yaklaşıma karşı İstanbul Tabip Odası olarak sahadan topladığımız verilerle gerçek tabloyu raporlaştırıyor ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

“45 GÜN İÇİNDE İKİ HASTANE DURUMUN VEHAMETİNİ GÖSTERİYOR”

Açıklamanın devamında, İstanbul'da coronalı hasta sayısının binleri geçtiği iddia edilerek şöyle denildi:

* İstanbul'da COVİD-19 teşhisiyle hastanelerde takip ve tedavi edilen hastaların sayısı çoktan binleri geçti. (İstanbul'da 45 gün içinde iki hastanenin yapılacağının açıklanması da durumun vahametini gösteriyor.)

* Hastanelerimiz COVİD-19'lu hastalarla dolup taşıyor, artık aynı odada iki hasta birlikte yatırılmak zorunda kalınıyor.

* İstanbul'da eskiden bu yana çok sıkıntılı olan yoğun bakım yataklarıyla ilgili sıkıntı da hızla kendini gösteriyor.

* Öte yandan Sağlık Bakanı 1 Nisan 2020 tarihindeki basın toplantısında Türkiye'de COVİD-19'lu sağlık çalışanı sayısını 601 olarak açıkladı.

* Oysa bizim sahadan topladığımız bilgiler sadece İstanbul'daki COVİD-19'lu hekim, sağlık çalışanı sayısının çoktan bini geçtiğini gösteriyor.

“KORUYUCU EKİPMANIMIZ DA YETERSİZ”

Koruyucu ekipman malzemelerinin yetersiz olduğu belirtilen açıklamada, “Pandemiye karşı yersiz, yanlış, hatalı politikalarınızın, başarısızlığınız apaçık ortadayken “başarı hikayesi yazma” çabalarınızın kurbanı olmak istemiyoruz” ifadeleri kullanıldı.