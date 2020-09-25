İstanbul’daki hastanelerin doluluk oranları açıklandı!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, NTV’de corona virüsü salgınına dair açıklamalarda bulundu.

“BUGÜNÜN 4-5 KATI KADAR YÜKSEK VAKALAR VARDI”

Memişoğlu, “En yüksek seviyeyi Nisan’da gördük. Bugünün 4-5 katı kadar yüksek vakalar vardı. Kısıtlamalar ve etkin mücadelerle başarılı bir noktaya geldik. Yeni vaka artış hızında düşüş var” dedi.

HASTANE DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

Memişoğlu, İstanbul’daki hastanelerin doluluk oranlarıyla ilgili “Kapasitemizinin yaklaşık yüzde 50-55 bandındayız” derken karantinayı ihlal edenleri iki yurtta misafir ettiklerini belirtti.

GRİP VE ZATÜRRE AŞILARI

İstanbul İl Sağlık Müdürü, grip ve zatürre aşıları için ise şu ifadeleri kullandı:

* 65 yaş üstü için aile sağlığı merkezlerinde aşılarımız var.

* Onun için de eczanelerimize gerekenler sağlanacak.

* Bir eksik görülürse de lütfen bize iletsinler.