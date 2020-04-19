Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akgül anlattı: Covid-19 damarı da vuruyor

Covid-19'un bulaştığı varis hastalarında damarlarında pıhtıya yol açıp DVT (Derin ven trombozu) ve bunun sonucunda da akciğer damarlarında pıhtı oluşturma riski olduğuna dikkat çeken Kalp-Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akgül, bu konuda şunları şöyledi:

*Pıhtı oluşumunun nedeni corona virüsünün vücutta normal pıhtılaşma sürecini bozması ve damar içi anormal pıhtılaşma riskini artırmasıdır.

*Covid-19 olan hastalarımızda, damar içi pıhtılaşmayı gösteren D-DIMER isimli pıhtılaşma enziminin çok miktarda arttığını gözlemlemekteyiz ve bu yüzden hatalarımıza kan sulandırıcı ilaçlar da vermekteyiz.

YAPISI BOZULUYOR

*Hastalarda virüs bulaştıktan sonra damar içini döşeyen ve kanın kayganlığını artıran damar duvarının içini döşeyen endotel denilen hücrelerin bozulmaları görülür çünkü bu hücrelerde de virüsü tutan ve hücre içine alıp hastalanmaya yol açan ACE2 “kapısı” vardır.

*Hem hücre içinde çoğalan virüsler hem de vücudun bunlara karşı aşırı tepkisiyle oluşan savunma hücrelerinin hızla buralarda çoğalması damarın iç yapısını bozmaktadır.

Pıhtılaşmayı artırıyor

*Corona virüsü vücuda girince D-DIMER ve diğer pıhtılaşma ürünlerini artırmakta ve yaygın damar içi pıhtılaşmalar göstermektedir.

*Çin'de yapılan, birçok hastanenin de verileri kullanarak sunulan raporda, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hastaların yüzde 71.4'ünün hastalık sırasında yaygın damar içi pıhtılaşmanın olduğu bildirilmiştir.

*Hastayı ölüme götüren bu pıhtılaşma süreci yalnızca varis ve toplar damarlarda değil, beyin, kalp, böbrek, bağırsak gibi hayati organların damarlarında oluşan pıhtı sonucu da ortaya çıkmaktadır.

Hareketsizlik tetikliyor

*Covid-19 hastalarında tanı konulmasıyla başlayan uzun süreli yatak istirahati nedeniyle gelişebilen hareketsizlik de hem varisli hastalarda hem de lenfödemli hastalarda yani bacaklarında yaygın ödemi olan hastalarda damar içi pıhtıların oluşmasına yol açmaktadır.

*Ayrıca virüs sonucu vücutta artan CRP'de (C-reaktif protein) damar içi pıhtıları artırmaktadır.