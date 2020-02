Kanser hastalarına ilaç gibi karar

Kanser tedavisi gören hastalara yazılan, ancak SGK’nın “bedeli ödenecek ilaçlar” listesinde olmayan ilaçların bedelinin ödenmesinin yolu açıldı.

İzmir Dr.Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji bölümünde bronş ve akciğer kanseri teşhisi konulan emekli Turan Güney ile yine İzmir’de özel bir hastanede meme kanseri tedavisi gören öğretmen S.E.’ye doktorlar, halk arasında ‘akıllı ilaç’ olarak adlandırılan ilaçları (Atezolizumab – Perjeta) raporlarına ve reçetelerine yazdı. Eczaneye gittiklerinde ilaç bedellerinin SGK tarafından ödenmeyeceğini öğrenen hastalardan Turan Güney’den kullandığı ilacın bir dozu için 10 bin 700, S.E.’den ise 8 bin 400 ücret alındı. Emekli Güney, arsası dahil elinde avucunda ne varsa satarak ilaç için bu güne kadar toplamda 64 bin 584 lira harcadı. Öğretmen S.E. de tüm olanaklarını kullanarak 16 bin 815 lira ödeyerek sadece iki doz ilaç alabildi.

SGK’DAN OLUMSUZ YANIT ALINCA SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Her iki hastanın durumunu öğrenen Kuşadası’nda yaşayan genç avukat Beyza Aksoy, bu ilacın alınmaması halinde her iki hastanın yaşamının tehlikeye gireceğini belirterek önce SGK’ya başvurdu. Uzun yazışmalar sonucunda SGK’dan, “Bedeli ödenecek ilaçların listesi Kurumumuzun yetkilileriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcilerinin bulunduğu komisyonlarda, kurumun iç politikalarına yönelik kararları konusunda uzman hekim görüşleri alınarak belirlenmekte, bedeli ödenecek ilaçlar listesi yayımlanmaktadır. Söz konusu ilaç bu listede yer almadığından bedelinin kurumumuzca karşılanması mümkün değildir” yanıtını aldı. Her iki hastanın ilacı kullanmaması halinde yaşamlarını yitirebileceği, kaybedecek zamanın olmadığını, farklı ilaçlar için Yargıtay’ın verdiği emsal kararlar olduğunu, AİHM’nin de yaşam hakkını savunan içtihatları olduğunu belirten avukat bu kez yargıya başvurdu.

MAHKEME BİR GÜNDE KARAR VERDİ

Avukat Aksoy, Turan Güney için İzmir 12. İş, öğretmen S.E. için ise İzmir 16. İş Mahkemelerinde dava açtı. Devlet hastaneleriyle üniversite ve özel hastanelerden alınan raporları ve hastaların durumlarını inceleyen mahkemeler aynı günde kararını verdi.

MAHKEME: HAYATİ TEHLİKE SÖZ KONUSU, KESİNTİ YAPILAMAZ

Kararda “Konulan teşhis nedeniyle hayati tehlikesinin bulunduğu, dava süresince ilaç bedelinin davalı SGK tarafından tedbiren ücretsiz ve kesinti yapılmaksızın karşılanmasına…” denildi. Bu kararı alan hastalar SGK’ya başvurarak, hem şimdiye kadar ödedikleri paraları, hem de bundan sonraki ilaç dozlarının parasını almaya başladı.

MAHKEMELER DE, KURUMLAR DA MAĞDURİYETİN FARKINDA

Verdiği hukuk mücadelesinin bir çok benzer hastanın yaşamını kurtarabileceğini söyleyen Aksoy, “Bürokratlar insani davranış içinde ama ellerinden bir şey gelmiyor. Çünkü bürokrasi hastaları, yaşamlarını düşünmüyor. Kurumun ekonomik durumu öncelik taşıyor. Bize, mevzuata göre ‘yargılama sonunda ödeme yapalım’ yanıtı verildi. Yargılamanın ne kadar süreceği belli değil. Ancak o hastalıkta bir dakikanın bile önemi var. Kaldı ki Yargıtay’ın benzer ilaçlar için emsal kararları var. AİHM’in bunun bir yaşam hakkı olduğuna ilişkin kararı var. İş mahkemeleri ise mağduriyetin, insan yaşamının ortada olduğunun farkında. Onun için karar bir gün gibi kısa sürede verildi” dedi.

“BENZER DURUMDAKİ HASTALAR DERHAL BAŞVURSUN”

Bu ilaçların alınmaması halinde Turan Güney ile S.E.’nin yaşamlarının tehlikeye gireceğini, bu hakkın farkında olmayan ve bu ilaç bedellerini ödeyemeyen bir çok kanser hastasının yaşamını yitirdiğini hatırlatan Aksoy, benzer durumdaki tüm hastaların derhal mahkemeye başvurmasını istedi.

SGK AVUKATLARI “CİDDİ ZARAR DOĞURMAZ” DİYE İTİRAZ ETTİ

Karara itiraz eden SGK Avukatları, mahkemenin verdiği ihtiyati tedbir kararının Bakanlığın ödeme listesinde olmayan bir ilaç için alınamayacağını savunarak ‘ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde’ uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verileceğine dayanarak itiraz etti.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Hastalar alınan ihtiyati tedbir nedeniyle SGK’dan ilaç paralarını alacak. Yargılama sonuçlandığında kaybeden SGK olursa, hastaların avukatlık ücretlerini ve daha önce ödedikleri paraları faiziyle ödeyecek. SGK Davayı kazanırsa, hastalardan o güne kadar ödedikleri ücreti faiziyle geri alacak. Avukat Beyza Aksoy, benzer davalar, içtihatlar, AİHM ve Yargıtay kararları nedeniyle davanın kaybedilmesinin imkansız olduğunu öne sürdü.