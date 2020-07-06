Konya Tabip Odası Başkanı: Vakaların yüzde 70’i sanayi çalışanı

Sağlık Bakanı Fahrettin Fahrettin Koca son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller arasında Konya'yı da sayarak uyarılarda bulunmuştu. Kentte artan vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin vatandaşların tedbirlere ilişkin hassasiyetinin azaldığını belirtti.

“GELENLERİN YÜZDE 70’İ SANAYİDEN”

Kentte hastanelere corona virüsü şüphesiyle başvuranların büyük çoğunluğunun sanayi çalışanları olduğunu aktaran Çetin, “Hastanelere sanayi kesiminden çok hasta geliyor. Belirtilerle gelen vatandaşın yüzde 70’i sanayi kesiminden. Sanayiciler, ‘Bize bir şey olmaz’ düşüncesi içinde. Hiçbir koruyucu madde kullanmıyorlar. Kolluk kuvvetlerinin sanayilerde denetimleri sıklaştırması gerekir” dedi.

“VALİLİK DENETİMLERİ SIKLAŞTIRMALI”

Konya Valiliği'nin sanayilerde denetimleri artırması gerektiğine vurgu yapan Çetin, “Konya Valisi sayın Vahdettin Özkan beyden bu konu ile ilgili bir ricam olacak. Kendisiyle yapacağımız ilk görüşmede sanayilerde denetimlerin artırılması gerektiği konusundaki hassasiyetlerimizi ileteceğiz” şeklinde konuştu.

“İLÇELERDE DE VAKALAR ARTIYOR”

Elimizde net veriler olmamasına karşın, edindiğimiz bilgilere ve gözlemlerimize göre Konya’da günlük vaka sayısı 100’ü aştı” diyen Çetin, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bakan beyin tehlikenin arttığı illeri açıkladığına her gün şahit oluyoruz. Bu illere bakıldığında orta ölçekli sanayinin geliştiği iller olduğu görülmekte. Sanayi ağırlıklı ifadelerde bulunduk fakat bu demek değil ki şehir merkezi ve ilçelerde de vaka yok. Merkezde de çok fazla vaka var. Bir de vakaların görülme yaşı ciddi şekilde düştü. İlçelerde de vakalar artıyor”

“ENDİŞELİYİZ”

Konya'da hastanelerin dolduğuna dikkat çeken Çetin, “Vatandaş, tedbirler konusunda hassasiyetini kaybetti. El hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Düğünlere katılmamamız, cenaze törenlerine gitmememiz ve asker uğurlama törenlerine de katılmamamız gerekiyor. Belki bunlar zor şeyler ama yapmalıyız. Bugün Konya’da vakanın görüldüğü ilk dönemden çok daha fazla hasta var. Hastaneler doldu. Yakın bir süre sonra okullar açılacak. Biz, bu konuda da endişeliyiz” İfadelerini kullandı.