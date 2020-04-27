65 yaş ve üzerinde olanlar, kalp hastalığı olanlar, böbrek hastalığı olanlar, solunumsal hastalığı olanlar, diyabet gibi kronik bir hastalığı olanlar, doğumsal veya edinilmiş immün yetmezliği olanlar, malign hastalığı olanlar, son dönem hastalığı olanlar, hamile kadınlar ve 12 yaşın altındaki çocukların risk altında bulunduğu MERS hastalığı; özellikle bağışıklık sistemleri zayıflamış olanlar, yaşlı insanlar ve kanser, şeker hastalığı, kronik akciğer hastalığı olanlarda daha şiddetli seyretmektedir. Peki, MERS virüsü nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

MERS (ORTA DOĞU SOLUNUM SENDROMU) NEDİR?

Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), 2012 yılında Suudi Arabistan’da ilk kez tanımlanan yeni bir corona virüsünün (Orta Doğu Solunum Sendromu Corona virüs veya MERS ‐ CoV) neden olduğu viral bir solunum hastalığıdır. MERS-CoV zoonotik bir virüstür, yani hayvanlar ve insanlar arasında bulaşan bir virüstür. Corona virüsler, soğuk algınlığından Şiddetli Akut Solunum Sendromuna (SARS) kadar çeşitli hastalıklara neden olabilecek geniş bir virüs ailesidir.

Çalışmalar, insanların enfekte olmuş develerle doğrudan veya dolaylı temas yoluyla enfekte olduğunu göstermiştir. Ancak hastalığın insanlara nereden ve nasıl bulaştığı henüz kesin olarak bilinmemektedir. Farklı virüs genomlarının ( bir canlıdaki tüm talimatları içeren genetik kod) analizine göre, yarasalardan kaynaklanmış olabileceğine ve uzak bir zamanda bir süre develere bulaştığına inanılmaktadır.

Retrospektif (geriye dönük) araştırmalar, daha sonra bilinen ilk MERS vakalarının Nisan 2012’de Ürdün’de meydana geldiğini tespit etmiştir.

MERS BELİRTİLERİ

MERS semptomları, bir kişi maruz kaldıktan yaklaşık 5 veya 6 gün sonra ortaya çıkmaya başlar, ancak 2 ila 14 gün arasında değişebilir.

Tipik MERS semptomları ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Zatürree yaygındır, ancak her zaman mevcut değildir. İshal dahil gastrointestinal semptomlar da bildirilmiştir. Bazı vakalarda kanlı balgam görülmüştür. Laboratuar onaylı bazı MERS-CoV enfeksiyonu vakaları asemptomatik (semptom-belirti vermeyen, sessiz seyreden, subklinik hastalık) olarak rapor edilmiştir. Ancak bir laboratuvar testinden sonra MERS-CoV enfeksiyonu pozitif olabilir. Bu asemptomatik vakaların çoğu, laboratuvar onaylı bir vakanın ısrarlı temas izlemesinin ardından tespit edilmiştir. Bildirilen MERS-CoV enfeksiyonu olan hastaların yaklaşık% 35’i hayatını kaybetmiştir.

MERS TEDAVİSİ

MERS-CoV için özel bir tedavi olmaması, virüsün tam bilinmemesi nedeni ile uygulanan tedavi destekleyici, ikincil enfeksiyonları ve komplikasyonları önlemeye yöneliktir. MERS-CoV tanısı almış kişiler mekanik solunum desteği ve solunum izolasyonu sağlayabilecek bütün hastanelerde takip ve tedavi edilebilirler.

İLGİLİ HABER Corona virüsü belirtileri nelerdir? Corona virüsü başlangıçta nasıl belirtiler gösterir?