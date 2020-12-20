Pandemi kilolarıyla vedalaşın

Yeni yılda çoğu insanın hedeflerinden biri de ideal kiloya kavuşmaktır. Uzman Diyetisyen Ayşe Gül Güven, özellikle pandemi sürecinde artan hareketsizliğin kilo problemini tetiklediğini söyledi. Güven, bu dönemde kolay zayıflama yollarını şöyle anlattı:

HEDEF BELİRLEYİN

Nereden gideceğinizi bilmeden gitmek istediğiniz yere varamazsınız öyle değil mi? Diyete hedefinizi sorgulayarak başlayın acaba bu hedef kilo benim için uygun mu diye… Yani en son kaç yıl önce bu kilodaydım. Daha doğrusu o kiloyu sağlıklı beslenirken de koruyabilir miyim? Anlatmak istediğim hedef kilonuz boyunuz, yaşınız, aktivite düzeyiniz, yaşam saatleriniz, sağlık geçmişinize göre farklılaşacaktır. Bu konuda bir uzman görüşü almanız sizi bir sürü gereksiz zahmetten kurtarır ve daha istikrarlı yol almanızı sağlar. Hayalleriniz ancak siz tüm gücünüzü verdiğinizde hayata geçebilir. Var gücünüzle çalışın.

ULAŞILABİLİR PARÇALARA BÖLÜN

Gideceğiniz nokta doğru diyelim peki gitme yolunuz? İşte burası da çok önemli. Çünkü takip ettiğiniz yol size uygun değilse sistem sizi sürekli olduğunuz noktaya yakın bir yere çekecektir. Hedef kilonuza giden yolu 4'er 5'er kiloluk parçalara ayırmanız kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Büyük hedefler hızlı giden bir araç gibi kontrolü kaybetmenize yol açar. Fazla kilo daha büyük bir risk dediğinizi de duyar gibiyim. Tabii ki ama sizi oraya taşıyacak yolun sağlamlığı da bir o kadar önemli. Şimdi sıra sizi motive edecek ancak ayda en fazla 3 kere arka arkaya tekrarlayabileceğiniz beslenme programımıza geldi… İşte yılbaşı öncesi ya da sonrası uygulayabileceğiniz yaklaşık 1000 kalori civarı olan örnek menüler…

1. GÜN

Kahvaltı

* Çay

* 2 haşlanmış yumurta

* Yarım avokado/10 zeytin (çok tuzlu olmamalı)/3 tam ceviz içi

* 1 kase roka, tere, maydanoz, taze nane

Gün içi

* 1 küçük boy nar/Trabzon hurması/1 kivi ve 1 küçük muz

* 1 su bardağı kefir/yoğurt

* 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Akşam

* Fırında ya da ızgarada 190 g lüfer/300 g levrek/20 hamsi/215g uskumru

* Beyaz lahana, havuç rende salata (yarım limonun suyu, 1 yemek kaşığı zeytinyağlı)

2. GÜN

Kahvaltı

* Çay

* 2 dilim tam yağlı peynir/kaşar

* 2 tam ceviz içi

* Közlenmiş kırmızıbiber, maydanoz

* 2 dilim ekşi mayalı çavdarlı ekmek

Öğle

* 8 yemek kaşığı zeytinyağlı ıspanak/pırasa/kereviz yemeği (İçine 4 yemek kaşığı karabuğday/kepekli pirinç/1 küçük patates)

* 2 yemek kaşığı yoğurt

Gün içi

* 2 mandalina/1 küçük armut/1 elma/yarım küçük ayva

Akşam

* 100 g bonfile/ 6-8 kuşbaşı etli 8 yemek kaşığı lahana yemeği

* 6 yemek kaşığı sote Brüksel lahanası, havuç/mantar, arpacık soğan, biber)

* 2 yemek kaşığı yoğurt

3. GÜN

Kahvaltı

* Çay

* 200 ml badem sütü

* 1 küçük boy muz/1 küçük armut

* 1 silme tatlı kaşığı kakao/tarçın

* 8-10 taze badem/fındık

Öğle

* 200 g hindi/göğüs tava (1 tatlı kaşığı zeytinyağı)

* 3 yemek kaşığı karabuğday/kepekli yabani pirinç/1 tahıllı galeta

* Marul, turp, kırmızı lahana, havuç salatası (1 tatlı kaşığı zeytinyağı, yarım limonun suyu)

Akşam

* 8 yemek kaşığı pancar/kereviz

* Yeşil elma salatası (1 tatlı kaşığı zeytinyağı, limon/sirke)

* 2 yemek kaşığı yoğurt (sevilen baharatlar)