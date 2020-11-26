Prof. Dr. Temiz’den ‘kanser pandemisine hazır olun’ çağrısı

Türkiye'de Covid-19 artışı sebebiyle illerde hastanelerin yoğun bakım üniteleri tam kapasite çalışırken, hastanelerdeki bazı sağlık hizmetlerinin de akmasına sebep oluyor.

Manisa Tabip Odası yaptığı açıklamada, Covid-19 ile ilgili Manisa'daki son durumu paylaşırken, özellikle Covid-19 tedavisi sebebiyle aksayan sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi.

VAKA SAYISI 3 BİNE DAYANDI

Covid-19 salgını ile ilgili Manisa'daki son durum hakkında açıklamada bulunan Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Peyker Temiz, kentteki pozitif vaka sayısının 3 bine dayandığını söyledi.

Önümüzdeki 10 gün içerisinde kentteki vaka sayısının 5 bini bulabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Peyker Temiz, özellikle hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalıştığının altını çizerek, şunları söyledi;

*İlçelerdeki yoğunluk ve yatak kapasitesindeki kısıtlılık nedeniyle, merkeze sevk edilen hasta sayısı çok fazladır. Manisa merkezde hizmet veren hastanelerin de yataklı servisleri ve yoğun bakımları dolu olduğundan hastalar acilde yatak boşalmasını beklemektedir.

*Tüm hastanelerde servis ve yoğun bakım yatak kapasitesi belirgin ölçüde artırılmasına rağmen bu yeni yataklar da ihtiyaca yetmemektedir. Buna paralel olarak yoğun bakım ünitesi bulamaması sebebiyle ölen hasta sayılarında da artış yaşanıyor.

*Son olarak geçtiğimiz gün yoğun bakım ünitesinde yer olmaması sebebiyle Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde 3 kişi hayatını kaybetti. Bu üzücü bir durum. Neredeyse bir beyin kanaması, bir kalp krizi gibi acillere bile ayıracak yoğun bakım yatağı kalmamıştır.

COVİD-19 SEBEBİYLE KAPANAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ VAR

Manisa Tabip Odası Genel Sekreteri Prof.Dr. Peyker Temiz, vaka sayısı artışı ile birlikte Aile Sağlı Merkezlerindeki(ASM) doktorların izlediği pozitif vaka sayısının da artış gösterdiğini ve bu nedenle birçok ASM'nin doktorların Covid-19'a yakalanması sebebiyle 10 veya 15 gün süreyle kapatıldığını söyledi.

Birinci basamak sağlık hizmeti veren ASM'lerin geçici süreyle kapatılmasının vatandaşla doktorların karşı karşıya kalmasına sebep olduğunu belirten Prof.Dr. Temiz, şu ifadeleri kullandı;

*Aile hekimlerinin izlem yapması gereken karantinadaki Covid19 pozitif veya temaslı kişilerin sayısı, hekim başına 150-200 civarıdır. Bu izlemler yanı sıra günlük hasta muayenesi, gebe ve bebek izlemleri, rutin aşılamalar derken, yetişilmesi mümkün olmayan bir iş yükü aile hekimlerinin sırtına yüklenmiştir.

*Sağlık çalışanlarının çoğunun Covid19'a yakalanması nedeniyle kapatılan aile hekimliği merkezleri vardı. Merkezde ve ilçelerimizde bazı ASM'ler şuanda kapalı durumdadır. Hizmetteki aksamalar, aile hekimliklerinde çalışan hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet sonucunu doğurmaktadır.

‘KANSER PANDEMİSİNE HAZIR OLUN’ ÇAĞRISI

Covid-19 vaka artışı sebebiyle hastanelerin seferberlik gibi yoğun bir tempoda corona hastalarına baktığını ifade eden Prof. Dr. Peyker Temiz, bu sebepten dolayı hastanelerde poliklinik hizmetlerinin yanı sıra ciddi sağlık hizmetlerinin de aksadığını iddia etti.

Prof. Dr. Peyker Temiz, özellikle kanser tedavisi gören hastaların sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşandığını, birçok kanser şüphelisi hastanın ise Covid-19 sebebiyle hastaneye erken teşhis için gelmekten korktuğuna dikkat çekerek, şunları söyledi;

*Pandemi sürecini bir şekilde sonlandıracağız. Ancak bu süreçte buzdağının görünmeyen kısmı da var. Şuanda özellikle kanser şüphelisi olan hastalar erken teşhis için Covid-19 şüphesiyle hastaneye gitmiyor. Buda bize gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda birde kanser pandesi yaşanabilir.

*Kanser pandemesine de hazır olmamız lazım. Şuanda biz kanser şüphesi olan hastalara endoskopi veya biyopsi yapamıyoruz. Bazı hastaları servislerde veya ameliyathanelerde yer olmadığı için yapamıyoruz.

*Bu işe Covid-19 hastaları kadar görünmeyen mağdurları da düşünmek lazım. Şuanda kendisinde kanser şüphesi veya belirtileri olan hastalar Covid-19 sebebiyle hastaneye gitmiyor.

*Erken teşhisle kurtarabileceğimiz hastaları bu sebepten dolayı önümüzdeki yıllarda kurtaramaz hale geleceğiz. Türkiye'de şuanda Covid-19 ölümlerine yoğunlaşırken, kanser tedavisi aksayan, tedavileri sürdürülemeyen kanser hastaları da hayatını kaybediyor.

*Bu sayılarda da artış var. Önümüzdeki yıllarda bu artışları verilerle göreceğiz. Acil olmayan ameliyatlar ertelendi. Önümüzdeki aylarda tedavisi mümkün olmayan hasta sayısında da artış yaşanacak.

*Mesela diyabetik hastalarda ayak yaraları çok oluyor. Bunu tedavi ile geçirmek mümkün olabilirken, şimdi Covid-19 sebebiyle hastaneye gelmiyor. Önümüzdeki süreçte daha öncesinde tedaviyle kurtarabileceğimiz ayağı kesmek zorunda kalacağız. Covid-19 pandemisini atlatmaya çalışırken, önümüzdeki yıllarda yen pandemilerin önünü açmayalım.

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