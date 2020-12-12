Sadece iki hastanede 350 sağlık çalışanı coronaya yakalandı

Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun, Türkiye genelinde 10 Aralık 2020 tarihi itibariyle 85'i hekim olmak üzere 227 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Geçen ay 17'si hekim olmak üzere toplam 63 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ifade eden Altun, Kasım ayında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısının salgının başlangıcından beri corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yüzde 28,8'ini oluşturduğunu söyledi.

SON 15 GÜNDE CİDDİA ARTIŞ VAR

Corona virüs salgınının başladığı ilk günden beri 13 Kasım'a kadar Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli olan 111 sağlık çalışanının corona virüsü salgınına yakalandığının altını çizen Altun, 25 Kasım itibariyle bu sayının 105 artış ile 216'ya ulaştığını vurguladı.

Son 15 günde corona virüsü salgınına yakalanan sağlık çalışanlarının sayısında ciddi artış yaşandığına dikkat çeken Altun, son 15 günde 134 sağlık çalışanının daha corona virüsü salgınına yakalandığını ve Edirne'de corona virüsü salgınına yakalanan sağlık çalışanının toplam sayısının 350'ye ulaştığını belirtti.

İKİ HASTANEDE 350 SAĞLIK ÇALIŞANI CORONA OLDU

Coronaya yakalanan 350 sağlık çalışanının Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi personelinden oluştuğuna dikkat çeken Altun, corona virüs testi pozitif çıkan filyasyon, 112, ilçe devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezleri, özel hastaneler ve muayenelerde görevli sağlık çalışanlarının bu sayıya dahil olmadığını önemle ifade etti.

“HASTALIĞIN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ DÖNEMDEYİZ”

Vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden dışarıya çıkmamaları, misafir kabul etmemeleri ve kalabalık ortamlarda bulunmamaları çağrısında bulunan Altun, “Corona virüs hastalığının en fazla görüldüğü dönemdeyiz” açıklamasında bulundu.

“MASKE TAKMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Maske takmanın son derece önemli olduğunun altını çizen Altun, maske takan kişinin hem kendisini koruduğunu hem de eğer hastaysa başkasına bulaşmasını önlediğini ifade etti. (İHA)