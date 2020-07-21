Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Corona mevki sahibi ayrımı yapmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Temmuz Pazartesi gününün tablosunu paylaşarak, vaka sayısının 931 artarak 220 bin 572’ye yükseldiğini açıkladı.

“YANLIŞ YERE ISRAR ETMEYELİM”

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda uyarılar yapmaya devam ediyor. “COVID-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım.” diyerek coronanın sosyal sınıf ayrımı yapmadığını vurguladı:

COVID-19'la mücadeleyi hastalığa yakalanmış olanlara bırakmayalım. Bu konuda, yanlış yere ısrar etmeyelim. Dünyanın şu ana kadarki tecrübesine göre, salgın; sosyal sınıf, sosyal statü, zengin yoksul, köşe yazarı, gazete okuru, amir, memur, halk, mevki sahibi ayrımı yapmıyor.