Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Vali ve il sağlık müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il değerlendirme toplantıları kapsamında vali ve il sağlık müdürleri ile görüştüklerini açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 14 ilin valileri, sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla videokonferans gerçekleştirdiklerini belirtti.
”İl değerlendirme toplantılarında, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Batman valileri, il sağlık müdürleri, halk sağlığı başkanlarıyla, il bazında, 14 ayrı video konferansta dün bir araya geldik.” açıklamasını yapan Koca, toplantıda vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdiklerini belirtti.
Koca açıklamasında, “Salgına karşı planlama yaptık. İl hıfzıssıhha kurullarının başkanı valilerimizle il sağlık müdürlüklerimizin çalışmalarında eş güdümü sağladık.” bilgisini paylaştı. (DHA)