Son dakika… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘hastanelerin kapasitesi doldu’ iddialarına yanıt

Ankara Tabip Odası geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sadece Ankara’daki günlük vaka sayısının bin civarında olduğunu açıklamıştı. Aynı şekilde Diyarbakır Tabip Odası ve Şanlıurfa Tabip Odası’nın açıklamaları da bu illerdeki corona vakarlarının yoğun olduğu ve hastanelerin kapasitelerinin dolduğu yönündeydi.

Konya ili için de aynı iddiaların paylaşılması ile beraber Sağlık Bakanı Koca, ildeki hastanelerin doluluk oranlarını yüzdelerle açıkladı ve “Yüzde yüz doluluk iddiaları, yüzde yüze varan bir kasıt taşımaktadır.” açıklamasını yaptı.

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“İDDİALAR ASILSIZDIR”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son olarak Türkiye genelindeki hastaneler için bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından “COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur.” diyerek iddiaları yalanladı.

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