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Sağlık Bakanı Koca’dan 64 yaş ve altı uyarısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu. 64 yaş ve altı vatandaşların büyükleri ile kendileri için iki kat tedbirli olması gerektiğini belirten Koca, "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor" dedi.

18:41 -
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanı Koca’dan 64 yaş ve altı uyarısı!

Corona virüsü vaka sayılarında artış yaşanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Bakan Koca yaptığı uyarısında 64 yaş ve altı vatandaşların iki kat tedbirli olması gerektiğini vurgularken “Bir büyükleri, bir kendileri için” dedi.

“ARAMIZDA DAĞLAR YOK”

Bakan Koca, yeni paylaşımında ise “Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor” ifadelerini kullanarak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.

Corona Sağlık Sağlık Bakanı sosyal medya
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