Sağlık Bakanı Koca’dan 64 yaş ve altı uyarısı!

Corona virüsü vaka sayılarında artış yaşanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Bakan Koca yaptığı uyarısında 64 yaş ve altı vatandaşların iki kat tedbirli olması gerektiğini vurgularken “Bir büyükleri, bir kendileri için” dedi.

“ARAMIZDA DAĞLAR YOK”

Bakan Koca, yeni paylaşımında ise “Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor” ifadelerini kullanarak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu.